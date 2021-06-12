布林肯通話楊潔篪！要中國勿施壓台灣、遭諷搞小圈子

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)，昨(11日)與中共中央外事辦公室主任楊潔箎通話，提到台灣問題時，布林肯呼籲北京停止施壓台灣、和平解決兩岸問題。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-12 06:37:48
綜合外媒報導，美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)證實，布林肯11日於出席七大工業國集團(G7)高峰會期間，與楊潔箎通電話。除了朝鮮半島非核化、伊朗、緬甸、氣候變遷等全球挑戰以外，布林肯也向楊潔篪提到了解病毒起源的重要性，應再讓世界衛生組織(WHO)專家二度前往中國調查。
布林肯也談到香港、台海、新疆問題，呼籲北京停止針對台灣的施壓行動，和平解決兩岸問題，以及美國對香港民主惡化、新疆維吾爾族人權的關切。
根據中國官媒聲稱，楊潔箎在電話中表示，對話合作是中美關係主流，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益，敦促美方恪守「一個中國」原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，「以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定」。
楊潔篪也在通話中再度暗批以美國為首的西方聯盟，搞單邊主義與小圈子，重申世界遵循的是以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序，以及聯合國憲章宗旨、原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家主張的所謂體系、秩序和制定的所謂規則，也不是基於小圈子利益、集團政治的偽多邊主義，更不能以多邊主義之名，行單邊之實。