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專家：口罩對巴西控制新冠疫情　至關重要

▲巴西專家指出，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種活動在全國展開，民眾仍應繼續戴口罩，因為巴西的疫情嚴峻，每天確診、住院和死亡人數繼續飆升。圖為手持標語抗議總統波索納洛防疫政策失當的巴西民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西專家指出，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種活動在全國展開，民眾仍應繼續戴口罩，因為巴西的疫情嚴峻，每天確診、住院和死亡人數繼續飆升。圖為手持標語抗議總統波索納洛防疫政策失當的巴西民眾。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-12 09:06:07

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西專家指出，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種活動在全國展開，民眾仍應繼續戴口罩，因為巴西的疫情嚴峻，每天確診、住院和死亡人數繼續飆升。

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巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天在一場儀式指出，要求衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）簽署一份意見書，讓那些已經接種疫苗或已經感染COVID-19的人不需要強制性戴口罩。

南大河州首府快樂港綜合診所醫院（HC）流行病學家奈耶洛夫（Jeruza Lavanholi Neyeloff）指出，無論是已經接種疫苗或已經感染COVID-19的人，口罩仍然很重要，因為巴西的傳染率仍然偏高，和美國的情況不一樣。

奈耶洛夫指出，目前美國每天新增病例不到每百萬人50例，所以可以摘除口罩；巴西每天新增病例約每百萬人300例，所以仍然需要所有的保護措施，現在還不是鬆懈的時候。

波索納洛從來沒有隱藏他反對戴口罩的立場，即使在群眾聚集的公共活動中也沒有戴口罩，多次挨批。

巴西多所大學研究人員合作完成的一項調查指出，如正確使用口罩，可以降低87%感染COVID-19的機率。

快樂港聯邦健康科學大學（UFCSPA）流行病學家裴蘭達（Lucia Pellanda）表示，口罩仍然很重要，因為巴西的感染率仍偏高，而接種疫苗人數偏低，目前只有約11%的人口（不到2400萬人）完成兩劑疫苗接種。

裴蘭達指出，疫苗只是降低感染病毒風險，唯有當新增病例、住院和死亡人數都降低，顯示疫情受到控制時，才可以考慮不戴口罩。

裴蘭達強調，已經接種兩劑疫苗的人也需要繼續使用口罩，因為即使風險較低，他們仍然有機會感染並傳播病毒。

兩位專家都指出，認為已經感染一次就等於擺脫病毒的想法只是一種錯覺；已經染疫而尚未接種疫苗的群體，比已經接種兩劑疫苗的人更有必要戴口罩。

奈耶洛夫表示，口罩既安全、便宜且提供很多保護，巴西應該多效法亞洲國家的人民，任何有疾病症狀的人都會馬上戴上口罩以保護他人，這是一個非常重要的衛生習慣。

巴西目前累計有1720萬人確診感染COVID-19，48.2萬人染疫不治。（編輯：周永捷）1100612

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