小熊颱風最快今生形　天氣悶熱留意午後雷雨 　　

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氣象局說明今日太平洋高壓略強，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜蘭山區有局部短暫雷陣雨，除了午後雷雨之外，由於風向仍為東南風，花東及恆春半島不定時會出現局部短暫陣雨。
在溫度方面，西半部及宜蘭高溫約33至35度，盆地及近山區或河谷有局部36度高溫發生機率，花東高溫約31、32度，戶外活動及工作請多補充水分，清晨夜裡各地低溫約25至27度
同時，今日清晨馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；東南風增強，東北部沿海地區及基隆北海岸易有較強陣風，海邊活動請注意安全，而過去幾天山區累積較多雨量，土石容易鬆動，山區午後雷雨仍較為明顯，山區活動請特別注意安全。
至於南海的季風低壓於昨日下午２時發展為熱帶性低氣壓，今日凌晨2時中心位置在鵝鸞鼻西南西方１１００公里的海面上，向西北西移動，未來將朝海南島附近移動，約13日前後進入中南半島一帶，移動過程中有逐漸增強的趨勢，不排除有增強為輕度颱風的可能，但對台灣的天氣不會有直接的影響。
在空氣品質方面，今日環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件略差，空氣品質普通至良好等級竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。