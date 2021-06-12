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AZ疫苗又傳血栓致死　義大利改規定僅供60歲以上

▲義大利衛生部昨天更改疫苗施打原則，AZ疫苗將僅供60歲以上族群施打，未滿60歲且目前已施打第一劑AZ疫苗者，第二劑將改接種輝瑞（Pfizer）疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利衛生部昨天更改疫苗施打原則，AZ疫苗將僅供60歲以上族群施打，未滿60歲且目前已施打第一劑AZ疫苗者，第二劑將改接種輝瑞（Pfizer）疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-12 09:08:29

（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）義大利衛生部昨天更改疫苗施打原則，AZ疫苗將僅供60歲以上族群施打，未滿60歲且目前已施打第一劑AZ疫苗者，第二劑將改接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

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對於與AZ疫苗使用同樣腺病毒技術的嬌生疫苗（Johnson & Johnson）則未設年齡限制，因為數據顯示嬌生造成的嚴重血栓案例較少，且具有施打單劑就可產生抗體的優勢。

負責疫苗政策審議的義大利科技委員會（CTS）經過長時間討論，昨天正式做出此項決議，主要導火線是18歲義大利女孩卡蜜拉（Camilla Canepa）5月25日接種AZ疫苗後引發嚴重血栓，6月10日死亡。此一不幸消息引起義大利民情憤怒，許多專家認為歐盟藥物局原本就建議AZ疫苗不適合年輕族群施打，義大利政府不應讓人民冒險。

義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）表示，衛生部將依照義大利科技委員會的最新決議，將AZ疫苗限定提供給60歲以上族群施打。

此一改變也將牽動義大利的疫苗需求量，未來將需要進口更多的莫德納（Moderna）與輝瑞疫苗。

義大利目前施打疫苗總量已超過4000萬劑，49%義大利人已至少接種過一劑疫苗。

義大利科技委員會表示，先前未對AZ疫苗接種設置年齡限制，是考量每10萬人只會有一個嚴重血栓案例，推廣疫苗利大於弊，政府希望盡快達到「群體免疫」，但隨著義大利疫苗施打愈來愈普及，病毒傳播風險已下降，因此現在是做出改變的時候。

義大利昨天有1901例2019冠狀病毒疾病（Covid-19）確診，69人因而病故，陽性率0.9%。義大利衛生部指出，義大利目前平均10萬居民當中有26個確診案例，在歐盟當中是疫情控制第二好的國家。（編輯：陳惠珍）1100612

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