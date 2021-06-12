COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

鬧婚變後首發聲！大S罕見發文：蔡屠殺我們　她解釋了

▲大S（左）不再回應鬧離婚一事，但疑似對疫苗荒感到憤怒。（圖／大S臉書）
▲大S（左）不再回應鬧離婚一事，但疑似對疫苗荒感到憤怒。（圖／大S臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-12 09:41:43｜2021-06-12 09:45:13

藝人大S（徐熙媛）日前與老公汪小菲鬧婚變，事隔7日後，她今（12日）凌晨突然在IG發文，寫下：「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」對此，她的經紀人作出回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大S深夜在IG限時動態發文。（圖／大S
▲▼大S深夜在IG限時動態發文。（圖／大S IG）
▲大S深夜在IG限時動態發文。（圖／大S
大S和汪小菲結婚10年，日前因汪小菲在微博po出一段激動的言論，引起她不滿，單方面揚言要離婚，掀起網友熱議，之後她對鬧離婚一事就此噤聲。鮮少使用IG的大S，12日凌晨卻突然在IG寫下：「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」事後，她將第一篇貼文刪除，改寫下：「這算是集體屠殺吧！」並解釋道：「那個...微博跟IG都沒有問題...本人手殘不會用，但狠話是保留的！」此番舉動，再度引發網友熱議。

《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，她表示，關於熙媛在IG限動上的文字想表達的是：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」此外，經紀人也說：「關於婚姻的部分不再做任何回應，家裡的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15%85%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.87%13.13%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.93%12.07%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀