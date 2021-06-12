鬧婚變後首發聲！大S罕見發文：蔡屠殺我們　她解釋了

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大S和汪小菲結婚10年，日前因汪小菲在微博po出一段激動的言論，引起她不滿，單方面揚言要離婚，掀起網友熱議，之後她對鬧離婚一事就此噤聲。鮮少使用IG的大S，12日凌晨卻突然在IG寫下：「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」事後，她將第一篇貼文刪除，改寫下：「這算是集體屠殺吧！」並解釋道：「那個...微博跟IG都沒有問題...本人手殘不會用，但狠話是保留的！」此番舉動，再度引發網友熱議。
《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，她表示，關於熙媛在IG限動上的文字想表達的是：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」此外，經紀人也說：「關於婚姻的部分不再做任何回應，家裡的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。