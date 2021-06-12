COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

啥款泡麵美味又道地？愛麵族大讚「WFH最推」：實在太香

▲啥款泡麵美味又道地？愛麵族大讚「WFH最推」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲啥款泡麵美味又道地？愛麵族大讚「WFH最推」。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 09:38:42

泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點。因此最近就有網友在網露上表示疑惑咦或「WFH最推薦什麼泡麵？」沒想到就被愛麵族大讚一款泡麵，直言「唯一經典，美味又道地」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「WFH有推薦的泡麵或拌麵之類的嗎？」的文章表示，「之前都習慣吃外面的，WFH後就開始研究哪種即時麵好吃，最近吃到一款綠咖哩還不錯，口味滿道地的，但是他辣椒粉光看就覺得超辣，不敢吃辣的千萬不要加，上次吃第一包我只撒一半就辣到懷疑人生」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲愛吃泡麵的網友紛紛再開討論區表示「維力系列」中的「素飄香麻辣燙」最受推薦。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲愛吃泡麵的網友紛紛再開討論區表示「維力系列」中的「素飄香麻辣燙」最受推薦。（示意圖／翻攝自pixabay）
愛吃泡麵的網友紛紛再開討論區表示，「維力系列」中的「素飄香麻辣燙」最受推薦，「素飄香麻辣燙，讚讚」、「素飄香麻辣燙，有天泡麻辣燙吃老公說也太香，讓他肚子餓」、「素飄香麻辣燙泡麵真的好吃」、「素飄香麻辣燙」、「素飄香麻辣燙！不吃素的也愛」、「我有用素飄香麻辣燙五包的調味粉直接當麻辣鍋湯底，買菜、肉來涮」。

而乾麵系列，許多人則推「乾拌麵」，「我覺得乃哥輸不起拌麵很好吃」、「明星伴麵都很讚」、「老媽拌麵也不錯吃」、「老蕭拌麵好吃，千拌麵也不錯」、「老媽拌麵，椒鹽胡麻超喜歡」、「吃了多款乾拌麵，千拌麵最合口味」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15%85%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.87%13.13%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.93%12.07%
2021-06-09-2021-06-12
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀