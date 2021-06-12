啥款泡麵美味又道地？愛麵族大讚「WFH最推」：實在太香
泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點。因此最近就有網友在網露上表示疑惑咦或「WFH最推薦什麼泡麵？」沒想到就被愛麵族大讚一款泡麵，直言「唯一經典，美味又道地」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 09:38:42
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「WFH有推薦的泡麵或拌麵之類的嗎？」的文章表示，「之前都習慣吃外面的，WFH後就開始研究哪種即時麵好吃，最近吃到一款綠咖哩還不錯，口味滿道地的，但是他辣椒粉光看就覺得超辣，不敢吃辣的千萬不要加，上次吃第一包我只撒一半就辣到懷疑人生」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
愛吃泡麵的網友紛紛再開討論區表示，「維力系列」中的「素飄香麻辣燙」最受推薦，「素飄香麻辣燙，讚讚」、「素飄香麻辣燙，有天泡麻辣燙吃老公說也太香，讓他肚子餓」、「素飄香麻辣燙泡麵真的好吃」、「素飄香麻辣燙」、「素飄香麻辣燙！不吃素的也愛」、「我有用素飄香麻辣燙五包的調味粉直接當麻辣鍋湯底，買菜、肉來涮」。
而乾麵系列，許多人則推「乾拌麵」，「我覺得乃哥輸不起拌麵很好吃」、「明星伴麵都很讚」、「老媽拌麵也不錯吃」、「老蕭拌麵好吃，千拌麵也不錯」、「老媽拌麵，椒鹽胡麻超喜歡」、「吃了多款乾拌麵，千拌麵最合口味」。（編輯：王柏文）