為何高端疫苗比AZ貴逾10倍？他曝「關鍵主因」：差太多了

高端疫苗10日宣布解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應，整體血清陽轉率高達99.8%，將申請EUA緊急授權，力拼7月上市，不過採購價格單價也被立委關注；日前衛福部長陳時中也透露疫苗採購單價比750元高一點，不過比起國際疫苗價格，國產竟比AZ多10倍，對此，前疾管局長蘇益仁就分析了關鍵原因。





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根據外媒《BioSpace》報導指出，莫德納（Moderna）每一劑要價25美元至37美元（約新台幣690元至1021元）；AZ疫苗（AstraZeneca）價格在不同地區價格都不同，歐盟2.15美元（約新台幣59元）、英國及美國3美元至4美元（約新台幣82元至110元）、南非5.25美元（約新台幣144元）。





另外，《BioSpace》也指出，輝瑞-BNT為19.5美元（約新台幣538元）、嬌生（Johnson & Johnson）10美元（約新台幣276元）、中國科興疫苗（Sinovac Biotech）每劑要價29.75美元（約新台幣821元）、俄羅斯衛星-V（Russia’s Sputnik V Vaccine）10美元（約新台幣276元）。





▲為何高端疫苗比AZ疫苗價格貴了快10倍，對此，前疾管局長蘇益仁就曝光關鍵主因。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

不過，根據《聯合報》報導，前疾管局長蘇益仁就表示，因為AZ疫苗是使用腺病毒當載體的重組病毒疫苗，可以快速大量複製不讓人體染病的病毒來製作疫苗，成本非常低，不能和國產疫苗比較。





蘇益仁也坦言，國產疫苗價格居高不下，主要是因為「國產疫苗產量太少」，儘管高端及聯亞已跟國內簽下各500萬劑的合約，但與國際大廠上億，甚至是到數十億劑來比，數量差太多，因此成本自然就比較高。（編輯：郭佩蓉）



