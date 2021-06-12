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為何高端疫苗比AZ貴逾10倍？他曝「關鍵主因」：差太多了

▲為何高端疫苗比AZ疫苗價格貴了快10倍，對此，前疾管局長蘇益仁就曝光關鍵主因。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲為何高端疫苗比AZ疫苗價格貴了快10倍，對此，前疾管局長蘇益仁就曝光關鍵主因。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 10:03:25

高端疫苗10日宣布解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應，整體血清陽轉率高達99.8%，將申請EUA緊急授權，力拼7月上市，不過採購價格單價也被立委關注；日前衛福部長陳時中也透露疫苗採購單價比750元高一點，不過比起國際疫苗價格，國產竟比AZ多10倍，對此，前疾管局長蘇益仁就分析了關鍵原因。

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根據外媒《BioSpace》報導指出，莫德納（Moderna）每一劑要價25美元至37美元（約新台幣690元至1021元）；AZ疫苗（AstraZeneca）價格在不同地區價格都不同，歐盟2.15美元（約新台幣59元）、英國及美國3美元至4美元（約新台幣82元至110元）、南非5.25美元（約新台幣144元）。

另外，《BioSpace》也指出，輝瑞-BNT為19.5美元（約新台幣538元）、嬌生（Johnson & Johnson）10美元（約新台幣276元）、中國科興疫苗（Sinovac Biotech）每劑要價29.75美元（約新台幣821元）、俄羅斯衛星-V（Russia’s Sputnik V Vaccine）10美元（約新台幣276元）。

▲為何高端疫苗比AZ疫苗價格貴了快10倍，對此，前疾管局長蘇益仁就曝光關鍵主因。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲為何高端疫苗比AZ疫苗價格貴了快10倍，對此，前疾管局長蘇益仁就曝光關鍵主因。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
至於國產「高端疫苗」，日前揭露價格為單劑量包裝的「預充填針劑」每劑881元，多劑量包裝（每瓶10劑）則是每劑要價810元；而聯亞均採多劑量包裝，每劑750元，價格一曝光，也立刻掀起各界熱議。

不過，根據《聯合報》報導，前疾管局長蘇益仁就表示，因為AZ疫苗是使用腺病毒當載體的重組病毒疫苗，可以快速大量複製不讓人體染病的病毒來製作疫苗，成本非常低，不能和國產疫苗比較。

蘇益仁也坦言，國產疫苗價格居高不下，主要是因為「國產疫苗產量太少」，儘管高端及聯亞已跟國內簽下各500萬劑的合約，但與國際大廠上億，甚至是到數十億劑來比，數量差太多，因此成本自然就比較高。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15%85%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
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2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
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您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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