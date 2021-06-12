中華男籃14日赴菲出戰亞洲盃資格賽　虎航包機接送

中華男籃將於14日啟程赴菲律賓參加2021亞洲盃資格賽第三階段分組賽事，中華籃協今(12)日特意發新聞稿感謝台灣虎航提供包機方式，接送中華隊往返台菲兩地，降低染疫風險並免除轉機不便。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-12 11:59:52
籃協表示，本次資格賽比賽地點菲律賓克拉克自由港區一直是當地著名旅遊景點，但國內未有航空公司執飛此條航線，台灣虎航陳漢銘董事長基於與本會謝典林理事長的深厚私交，得知中華隊六月份出國行程後，即全力促成以包機方式接送代表隊往返台菲兩地，提供代表隊最充分的支援，在疫情期間給予隊職員最妥善的保護，降低染疫風險並免除轉機不便。
本會對於台灣虎航在此時為中華男籃隊伸出援手特別表示感謝，在疫情嚴峻的當下，各國航班許多均已減班或取消，即使只是前往鄰國菲律賓，仍存在著許多不便，台灣虎航此次提供的包機直飛往返，讓中華隊免去搭機出國的擔憂，得以專心備戰全力以赴。此外，在台灣虎航的協助下，也為中華隊的出征球員爭取到美德向邦贊助的防疫備品每人一組，讓球員的防疫裝備再升級，安心為國爭國。
中華男籃隊預定6月14日啟程赴菲律賓克拉克自由港區，本階段將與日本隊與中國隊共計進行三場比賽，分組前二名球隊將直接取得亞洲盃門票，分組第三名球隊將進行第二輪賽事，爭取最後四席名額。