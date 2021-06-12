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大S心繫疫苗慌「暗指蔡屠殺」　周玉蔻：小心蔡依林抗議

▲大S（右）與汪小菲鬧離婚，引來周玉蔻的評論。（圖／汪小菲微博）
▲大S（右）與汪小菲鬧離婚，引來周玉蔻的評論。（圖／汪小菲微博）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-12 11:59:38

藝人大S（徐熙媛）日前因汪小菲在微博po出一段激動的言論，引起她不滿，鬧出婚變風波。事隔7日，她今（12日）凌晨罕見在IG上發文：「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」此舉疑似惹怒周玉蔻，讓她在臉書狠酸大S，發文寫下：「遷怒『蔡』幹麻？小心蔡依林抗議！」

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▲周玉蔻發文批評大S。（圖／周玉蔻臉書）
▲周玉蔻發文批評大S。（圖／周玉蔻臉書）
大S在IG限時動態暗指「蔡」屠殺了大家，隨後刪文，改寫下：「這算是集體屠殺吧！」對此，向來砲火猛烈的資深媒體人周玉蔻在臉書上表示：「這位大S女士，離婚確實很痛苦，但好說，屠殺妳婚姻的是那個經常被你公開貶低的『汪』啊！遷怒『蔡』幹麻？小心蔡依林抗議！」

▲▼周玉蔻（上圖）全文。（圖／周玉蔻臉書、記者葉政勳攝）
▲周玉蔻的言論常常惹出爭議。（圖／記者葉政勳攝）
周玉蔻喜愛批評政治時事，曾惹出不少爭議，而她自己雖然有離婚的經驗，但對大S的一番言論仍相當不客氣，更意外讓蔡依林「躺著也中槍」，貼文曝光後，掀起網友熱議，底下留言更是吵翻天。

此外，有網友質疑大S指的「蔡」是蔡英文。對此，大S經紀人回應，關於熙媛在IG限動上的文字想表達的是：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」經紀人也說：「關於婚姻的部分不再做任何回應，家裡的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.69%85.31%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.71%13.29%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.9%12.1%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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