大S心繫疫苗慌「暗指蔡屠殺」　周玉蔻：小心蔡依林抗議

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大S在IG限時動態暗指「蔡」屠殺了大家，隨後刪文，改寫下：「這算是集體屠殺吧！」對此，向來砲火猛烈的資深媒體人周玉蔻在臉書上表示：「這位大S女士，離婚確實很痛苦，但好說，屠殺妳婚姻的是那個經常被你公開貶低的『汪』啊！遷怒『蔡』幹麻？小心蔡依林抗議！」
周玉蔻喜愛批評政治時事，曾惹出不少爭議，而她自己雖然有離婚的經驗，但對大S的一番言論仍相當不客氣，更意外讓蔡依林「躺著也中槍」，貼文曝光後，掀起網友熱議，底下留言更是吵翻天。
此外，有網友質疑大S指的「蔡」是蔡英文。對此，大S經紀人回應，關於熙媛在IG限動上的文字想表達的是：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」經紀人也說：「關於婚姻的部分不再做任何回應，家裡的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」
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