快訊／今日新增250例本土確診！另有26例死亡個案

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指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日，詳如新聞稿附件。
指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12698)，為本國籍40多歲女性，5月30日自中國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，於6月9日出現發燒等症狀，6月10日由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。
指揮中心統計，累計845,113例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含821,956例排除)，其中12,746例確診，分別為1,154例境外移入，11,539例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增5例空號 (案9332、10323、10337、10353、12078)，累計92例移除為空號。確診個案中411例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。