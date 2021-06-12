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快訊／今日新增250例本土確診！另有26例死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右二）今（12）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右二）今（12）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-12 14:05:31｜2021-06-12 14:05:45

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增251例COVID-19確定病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之250例本土病例，為116例男性、134例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月28日至6月11日。個案分佈以新北市133例最多，其次為臺北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及臺中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12698)，為本國籍40多歲女性，5月30日自中國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，於6月9日出現發燒等症狀，6月10日由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，累計845,113例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含821,956例排除)，其中12,746例確診，分別為1,154例境外移入，11,539例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增5例空號 (案9332、10323、10337、10353、12078)，累計92例移除為空號。確診個案中411例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.24%85.76%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.64%12.36%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.96%12.04%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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