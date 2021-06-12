NBA／沒有MVP又如何！恩比德重摔起身：我會繼續戰鬥
與年度MVP擦身而過的費城76人明星中鋒Joel Embiid(恩比德)帶著右膝半月板撕裂傷堅持拚戰，今(12)日面對老鷹進攻，一次跳起防守，失去重心整個人重摔在地，令人擔心，賽後他表示自己沒事，「我會繼續戰鬥」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-12 12:27:15
Embiid是在首輪G4對上巫師時，一次身體對抗後摔倒在地，隨後退回休息室沒再回歸，賽後檢查發現右膝半月板出現撕裂傷缺席G5，但為了晉級，G6忍痛復出，狂轟全場最高39分，強勢回歸。
今天次輪系列賽G3，Embiid為了防守對手在籃下進攻，整個人跳起攔阻，結果落地時和對手撞在一塊，重心不穩，右手先撐了一下，重摔在地。
不只這次，第三節還有一次跳起搶籃板，落地時似乎傷到左膝，Embiid表情相當痛苦，還扶著膝蓋，不過他仍堅持打完，賽後被問到身體狀況，他說，「我很好，我站起來了，我會繼續前進，完成比賽，我會繼續戰鬥。」
「這就是我的座右銘，無論發生什麼事，我都會站起來繼續前進。」Embiid今天攻下全隊最高27分9籃板8助攻，率隊以127:111擊敗老鷹，系列賽2比1領先。