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王力宏美國接種疫苗　網見背景疑惑：在超市打？

▲王力宏（右）為了參與太陽谷峰會，所以在美國施打疫苗。（圖／宏聲音樂提供）
▲王力宏（右）為了參與太陽谷峰會，所以在美國施打疫苗。（圖／宏聲音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-12 13:43:33｜2021-06-12 13:47:46

全球疫情持續升溫，施打疫苗成為外界關注的焦點之一，而歌手王力宏昨（11）日晚在社群媒體上貼出自己接種疫苗的照片，沒想到照片公布後，背後的場景意外引起討論。

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王力宏在臉書貼出打疫苗的照片，照片中他穿著輕便，戴著帽子、眼鏡、黑色口罩，鬍子也許是因為許久沒整理，還茂密到衝出了口罩，而他在貼文中還引用自己歌曲《A.I愛》的歌詞：「Jabbed！！！打了疫苗讓你產生了抗體。」也期許疫情能快點結束。由於照片中的背景有許多貨架與商品，文中王力宏也沒有提及是在哪裡施打，因此讓網友疑惑詢問：「到底在哪裡打的」、「為什麼打針背景貌似在超市？」

▲王力宏公開施打疫苗的照片。（圖／翻攝王力宏臉書）
▲▼王力宏公開施打疫苗的照片。（圖／翻攝王力宏臉書）
▲王力宏公開施打疫苗的照片。（圖／翻攝王力宏臉書）
而其實王力宏是在美國接種疫苗，原因是為了趕上每年7月在美國愛達西州舉辦的太陽谷峰會（Sun Valley Conference）。今年特別的是，太陽谷峰會了所有參與者的安全，要求所有參與者必須要先打過疫苗才能參加。

▲新冠肺炎疫苗公費接種對象。（圖／指揮中心提供）
▲新冠肺炎疫苗公費接種對象。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.24%85.76%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.64%12.36%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.96%12.04%
2021-06-09-2021-06-12
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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