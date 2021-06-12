王力宏美國接種疫苗　網見背景疑惑：在超市打？

全球疫情持續升溫，施打疫苗成為外界關注的焦點之一，而歌手王力宏昨（11）日晚在社群媒體上貼出自己接種疫苗的照片，沒想到照片公布後，背後的場景意外引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-12 13:43:33｜2021-06-12 13:47:46
王力宏在臉書貼出打疫苗的照片，照片中他穿著輕便，戴著帽子、眼鏡、黑色口罩，鬍子也許是因為許久沒整理，還茂密到衝出了口罩，而他在貼文中還引用自己歌曲《A.I愛》的歌詞：「Jabbed！！！打了疫苗讓你產生了抗體。」也期許疫情能快點結束。由於照片中的背景有許多貨架與商品，文中王力宏也沒有提及是在哪裡施打，因此讓網友疑惑詢問：「到底在哪裡打的」、「為什麼打針背景貌似在超市？」
而其實王力宏是在美國接種疫苗，原因是為了趕上每年7月在美國愛達西州舉辦的太陽谷峰會（Sun Valley Conference）。今年特別的是，太陽谷峰會了所有參與者的安全，要求所有參與者必須要先打過疫苗才能參加。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。