內幕／鍋碗瓢盆挺醫護挨批荒腔走板　國民黨甩鍋楊志良

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本土疫情嚴峻，衝擊民眾正常生活，也引爆一連串藍綠政治攻防。面對疫情風波，國民黨「撿到槍」，一開始猛攻綠營防疫不力、疫苗不足，策略些微奏效，但隨著時間越來越長，國民黨選擇戰場的能力越來越受到質疑。
不少黨內人士私下都認為，疫情爆發以來，根本不知道藍營在幹嘛，每天只會抗議疫苗短缺，但指揮中心已經開放縣市、民間可以申請輸入疫苗，結果國民黨執政的13個縣市一樣也無能為力，若之後國外疫苗陸續抵台，豈不是無法站穩立場？
更離譜的是，國民黨中央近日發起6月6日挺醫護、要疫苗的活動，邀請民眾在開車時鳴按喇叭、在住家內敲擊玻璃或鍋碗瓢盆、走路步行間大聲吶喊或鼓掌。消息一出，黨內人士紛紛直呼太離譜，果不其然，馬上被醫護抗議，認為會吵到輪班制醫護休息，以及若民眾敲玻璃割傷手，豈不是增加醫護負擔，黨中央當晚趕緊表示「從善如流」調整活動方式。
還原這場離譜的活動產出過程，黨中央甩鍋給前衛生署長楊志良。國民黨人士說，最一開始是楊志良有此構想，認為現在無法群聚抗議，但可以在家熄燈1分鐘，或是在家敲打鍋碗瓢盆表示憤怒，因此楊志良與黨中央聯繫，黨高層也開會拍板可行，就交辦給文傳會進行宣傳。
只不過，黨內對此活動並非沒有雜音，早在醫護抗議前，就有人跟高層反應，這個活動恐會被醫護反彈，喪失挺醫護的美意；但黨高層仍決定召開記者會宣傳，在記者會開完後，因黨醫療委員會成員告訴黨高層，此舉引發醫護反彈，黨中央才調整活動內容。
此外，國民黨立委近日也發起為期一週的活動，每天到總統府、疾管署舉牌抗議、爭取疫苗，不過，才進行4天，藍委就以臨時會開始為由，草草結束，也讓黨內人士直搖頭，不知道每天舉牌抗議的用意何在。
黨內人士直言，任何高度政治性的實體活動在疫情嚴峻當下都只會扣分。藍營目前缺乏檢驗民進黨的整軍作戰路線，而且多頭馬車，大家各憑本事發揮爭取個人的聲量曝光。然而，衝個人聲量，不顧民眾對國民黨整體觀感，導致國民黨支持度不增反減，再加上柯文哲夾擊，對於欲爭取重返執政的國民黨是雪上加霜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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