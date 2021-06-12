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內幕／鍋碗瓢盆挺醫護挨批荒腔走板　國民黨甩鍋楊志良

▲國民黨日前發起鍋碗瓢盆挺醫護活動，挨批荒腔走板。（圖／國民黨提供）
▲國民黨日前發起鍋碗瓢盆挺醫護活動，挨批荒腔走板。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-12 14:44:54｜2021-06-12 14:45:27

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，重挫執政團隊的支持度，身為最大反對黨的國民黨近日卻上演一連串荒腔走板的抗議行動，包括黨中央發起「敲鍋碗瓢盆挺醫護」活動，最後被醫護抗議而調整內容、國民黨立院黨團發起立委繞行總統府爭取疫苗活動，才做4天就草草結束，讓黨內人士看了直搖頭，這些活動根本毫無意義，完全沒有爭取到聲量，「全黨比不上一個柯文哲！」

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對此，國民黨發言人洪于茜表示，國民黨與黨團辦理系列爭取疫苗活動，舉凡提供民眾於各路口繫上黃絲帶，或採網路打卡、委員們親自步行至府前等方式表達急需疫苗、挺醫護的聲音等，皆是希望讓民眾可以有一個發聲管道，本意在於讓政府看見民意、不再忽視民眾，讓民眾發聲、為民眾發聲，而非為了爭取個人或政黨的聲量曝光。

本土疫情嚴峻，衝擊民眾正常生活，也引爆一連串藍綠政治攻防。面對疫情風波，國民黨「撿到槍」，一開始猛攻綠營防疫不力、疫苗不足，策略些微奏效，但隨著時間越來越長，國民黨選擇戰場的能力越來越受到質疑。

不少黨內人士私下都認為，疫情爆發以來，根本不知道藍營在幹嘛，每天只會抗議疫苗短缺，但指揮中心已經開放縣市、民間可以申請輸入疫苗，結果國民黨執政的13個縣市一樣也無能為力，若之後國外疫苗陸續抵台，豈不是無法站穩立場？

更離譜的是，國民黨中央近日發起6月6日挺醫護、要疫苗的活動，邀請民眾在開車時鳴按喇叭、在住家內敲擊玻璃或鍋碗瓢盆、走路步行間大聲吶喊或鼓掌。消息一出，黨內人士紛紛直呼太離譜，果不其然，馬上被醫護抗議，認為會吵到輪班制醫護休息，以及若民眾敲玻璃割傷手，豈不是增加醫護負擔，黨中央當晚趕緊表示「從善如流」調整活動方式。

還原這場離譜的活動產出過程，黨中央甩鍋給前衛生署長楊志良。國民黨人士說，最一開始是楊志良有此構想，認為現在無法群聚抗議，但可以在家熄燈1分鐘，或是在家敲打鍋碗瓢盆表示憤怒，因此楊志良與黨中央聯繫，黨高層也開會拍板可行，就交辦給文傳會進行宣傳。

只不過，黨內對此活動並非沒有雜音，早在醫護抗議前，就有人跟高層反應，這個活動恐會被醫護反彈，喪失挺醫護的美意；但黨高層仍決定召開記者會宣傳，在記者會開完後，因黨醫療委員會成員告訴黨高層，此舉引發醫護反彈，黨中央才調整活動內容。

此外，國民黨立委近日也發起為期一週的活動，每天到總統府、疾管署舉牌抗議、爭取疫苗，不過，才進行4天，藍委就以臨時會開始為由，草草結束，也讓黨內人士直搖頭，不知道每天舉牌抗議的用意何在。

黨內人士直言，任何高度政治性的實體活動在疫情嚴峻當下都只會扣分。藍營目前缺乏檢驗民進黨的整軍作戰路線，而且多頭馬車，大家各憑本事發揮爭取個人的聲量曝光。然而，衝個人聲量，不顧民眾對國民黨整體觀感，導致國民黨支持度不增反減，再加上柯文哲夾擊，對於欲爭取重返執政的國民黨是雪上加霜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.24%85.76%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.64%12.36%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.96%12.04%
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最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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