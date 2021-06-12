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女星無症狀確診！放風最遠到陽台仍染疫

▲李培禎確診新冠肺炎。（圖／李培禎臉書）
▲李培禎確診新冠肺炎。（圖／李培禎臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-12 15:15:19

演藝圈又一人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）！藝人李培禎是中英文活動主持人，她今（12日）在臉書自爆確診，表示台灣自從實施第三級警戒後，鮮少出門，但因為心念2年未見、居住在加拿大的家人，打算今年去加拿大過暑假，沒想到她自費PCR檢測的結果，居然是陽性反應。

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▲李培禎自認是防疫乖寶寶，坦言不知道怎麼會確診。（圖／李培禎臉書）
▲▼李培禎自認是防疫乖寶寶，坦言不知道怎麼會確診。（圖／李培禎臉書）
▲李培禎自認是防疫乖寶寶，坦言不知道怎麼會確診。（圖／李培禎臉書）
38歲的李培禎在臉書發文寫下：「經過幾天的消化、沉澱，我慢慢接受了這個事實。是的，我確診了。」她指出身邊朋友都知道自己是個防疫乖寶寶，從三級警戒開始，她非必要絕不出門，在家自己煮三餐，一個禮拜叫一次外賣，甚至放風最遠只到陽台，卻仍然防不勝防，直言：「被告知的那一刻，我腦子一片空白。怎麼可能？我這麼注意，我怎麼得到的？ 」坦言病毒真的無孔不入。

李培禎目前住在集中檢疫所，已經來到第四天，她每天規律飲食、運動、回報身體狀況，近距離更感受到醫護人員、清潔人員與工作人員的辛苦。她在炎熱的天氣點飲料請各工作人員喝，工作人員卻還超客氣向她道謝，她表示：「其實該被感謝的是他們，這群默默在付出的英雄。讓我們可以舒適地躲在家裡防疫；讓確診病人可以安心休養恢復。」最後她也期許大家少一點仇恨、少一點口水、做好防疫，減少外出，喊話：「為了這些沒有放棄的人，我們一起挺過去好嗎？」

▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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