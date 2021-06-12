女星無症狀確診！放風最遠到陽台仍染疫

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38歲的李培禎在臉書發文寫下：「經過幾天的消化、沉澱，我慢慢接受了這個事實。是的，我確診了。」她指出身邊朋友都知道自己是個防疫乖寶寶，從三級警戒開始，她非必要絕不出門，在家自己煮三餐，一個禮拜叫一次外賣，甚至放風最遠只到陽台，卻仍然防不勝防，直言：「被告知的那一刻，我腦子一片空白。怎麼可能？我這麼注意，我怎麼得到的？ 」坦言病毒真的無孔不入。
李培禎目前住在集中檢疫所，已經來到第四天，她每天規律飲食、運動、回報身體狀況，近距離更感受到醫護人員、清潔人員與工作人員的辛苦。她在炎熱的天氣點飲料請各工作人員喝，工作人員卻還超客氣向她道謝，她表示：「其實該被感謝的是他們，這群默默在付出的英雄。讓我們可以舒適地躲在家裡防疫；讓確診病人可以安心休養恢復。」最後她也期許大家少一點仇恨、少一點口水、做好防疫，減少外出，喊話：「為了這些沒有放棄的人，我們一起挺過去好嗎？」
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