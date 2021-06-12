延長三級不鬆懈！移民署雲林服務站宣導外來人口攜手抗疫

因應新冠肺炎疫情持續延燒，行政院於日前宣布全國疫情第三級警戒延長至6月28日，移民署南區事務大隊雲林縣服務站為配合政府的防疫措施，除在服務站內外張貼宣導海報、QR code外，也透過多媒體設施、社群網絡向轄內各大專院校、NGO傳達移民署最新的防疫措施及相關政策，並發放多國語言版本的防疫宣導小摺頁給前來洽公的民眾，幫助他們更加瞭解相關防疫措施，一同防疫守護美好家園。





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為進一步向外籍人士及移工朋友們宣導防疫的重要性，雲林縣服務站特別向民眾宣導「疾管家官方LINE帳號」、勞動部「LINE@移點通」多語推播服務，以及使用多國語言版本的實聯制QR code，透過科技輔助，讓防疫工作更加完善。同時也電話聯繫或利用臨櫃辦件的機會，向轄區內聘僱移工的公司及人力仲介宣導，若有疑似症狀的移工，應儘速前往快篩或就醫，避免成為防疫破口。另外，針對移民署「外來人口居留到期自動延長」政策，雲林縣服務站也特別請通譯錄製外語版本，透過將文字內容轉化成語音訊息，方便傳送給移工朋友們聽取及瞭解政策內容。因疫情一直無法訂到返國機票的越南移工小阮說：「很感謝雲林縣服務站提供越南語的宣導，讓我可以安心在家防疫，不用再為了辦理居留延期出門了。」





雲林縣服務站主任黃玟晸提醒，移民署的「外來人口居留到期自動延長」政策，為落實防疫期間減少不必要的人員移動，降低潛在的感染源，呼籲移工朋友們平時減少外出，避免群聚，待疫情警戒標準降為第二級後再行恢復辦理手續。另外，與外來人口居停留延期有關的各項政策及防疫措施，都會即時公告在移民署的官方網頁，歡迎民眾上網查閱。如有不清楚、不瞭解的地方，可撥打電話05-5345971雲林縣服務站或05-5346119雲林縣專勤隊做進一步的詢問。









