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女失蹤10年後現身！竟一直寄生男友房間：怕父母反對戀情

▲印度一位女子在2010年被家人通報失蹤，結果真相竟是她一直躲在男友房間，連男友家人都不知道。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲印度一位女子在2010年被家人通報失蹤，結果真相竟是她一直躲在男友房間，連男友家人都不知道。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 18:18:48

竟然有這種事！印度一位女子在2010年時被家人通報成失蹤人口，10年多來杳無音訊，沒想到日前這位女子重新現身，並對外講出真相，她這些年來竟一直偷偷「寄生」住在男友房間，男友家人完全不知道此事，而小倆口之所以這麼做，原來是因為擔心雙方家長反對這段戀情。

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綜合外媒報導，這對離奇同居10年的情侶名叫拉赫曼（Rahman）和薩吉塔（Sajitha）。2010年兩人開始相愛，但是擔心遭到雙方家長反對，於是薩吉塔離家出走，偷偷住到拉赫曼的房間。不過拉赫曼並非獨居，而是與其他家人住在一起，那麼這段時間是如何瞞過大家的？

▲印度這對情侶偷偷在房間內同居了10年，雙方家庭都對此一無所知。（圖／翻攝自thenewsminute的推特）
▲印度這對情侶偷偷在房間內同居了10年，雙方家庭都對此一無所知。（圖／翻攝自thenewsminute的推特）
拉赫曼解釋，他的房門隨時都會上鎖，且他會帶食物回到房間與薩吉塔一起用餐。薩吉塔會等夜深或是其他家人不在時，才偷偷溜去房外的浴廁解決日常需求。另外拉赫曼房內有電視還有一扇對外窗，薩吉塔平常除了用耳機看電視，偶爾也會從窗戶進出房間，到室外散步透透氣。拉赫曼家人有察覺拉赫曼的行跡怪異，脾氣變得暴躁，但還以為他是患有精神方面的疾病，曾帶著拉赫曼去看心理醫生，但心理醫生當然無法得知拉赫曼詭異行跡的背後真相。

而事情最後之所以會曝光，原來是受到新冠肺炎疫情影響，拉赫曼的收入銳減，難以再供應一家子人的生活所需，才不得不坦承這些年來一直讓薩吉塔住在房間。拉赫曼對當地媒體表示，讓雙方家庭知道實情也好，希望從此可以過上正常生活，也呼籲外界不要太關注自己，小倆口只想要低調好好過日子。（編輯：倪浩軒）

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.47%85.53%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.21%11.79%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
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87.84%12.16%
2021-06-09-2021-06-12
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