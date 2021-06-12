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台灣疫情「溫水煮青蛙」！醫列4國對比：我們沒超前部署

▲有醫師評論台灣近期疫情，認為是「溫水煮青蛙」。接著更列出與韓國、以色列與紐西蘭的對比，分析各類疫情指標變化。（圖／NOWnews資料照片）
▲有醫師評論台灣近期疫情，認為是「溫水煮青蛙」。接著更列出與韓國、以色列與紐西蘭的對比，分析各類疫情指標變化。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 18:48:28

中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布國內新增250例COVID-19本土確診病例，確診個案中新增26例死亡，已經連著好幾天，台灣的疫情公布數據都是每日新增200多人、每日死亡20多人。對此，潘建志醫師認為台灣疫情處在「溫水煮青蛙」階段，更對比韓國、以色列、紐西蘭，列出台灣與他們在防疫表現上的差異變化。

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潘建志醫師在臉書發文表示，「今日本土250例，26死亡。台灣疫情，還在兩周前我寫的『溫水煮青蛙』期。」而放眼未來防疫方向，潘建志醫師認為不妨與人均GDP差不多的國家來PK一下，挑出韓國、以色列、紐西蘭，與台灣就防疫的4大指標一起比較，並做出折線圖。

▲潘建志醫師比較台灣、韓國、以色列、紐西蘭在幾個防疫指標上的表現。（圖／翻攝自潘建志醫師臉書）
▲潘建志醫師比較台灣、韓國、以色列、紐西蘭在幾個防疫指標上的表現。（圖／翻攝自潘建志醫師臉書）
潘建志醫師比較分析台韓紐以在防疫表現上的4大指標，原文如下：

每日確診數

最近南韓和台灣差不多，但以色列，紐西蘭都是個位數。以色列是狂打疫苗派的勝利。而紐西蘭是嚴厲四級封城派的勝利。台灣和南韓，都是出口導向國家，很難像紐西蘭一樣停工四級封城。但是打疫苗，要達到像以色列的群體免疫，要打到有效的疫苗，同時疫苗足夠，再花上半年。因此很有可能，台灣的「溫水煮青蛙」期還要持續一段時間。

檢驗PCR量能

圖上是每千人檢驗值，台灣真的是太少了，到最近才追上來。紐西蘭在疫情不太嚴重的時候，每千人檢驗量還是比台灣多。我們沒有超前部署，沒有。政府官員怕被告圖利廠商，不敢先多買昂貴PCR機器放著不用。

死亡率CFR（CFR是指把單日死亡數直接除以單日確診數來估計死亡率）

台灣最近真的太高了，比以色列疫情大爆發時都還要高。有幾個原因，第1個可能是變種病毒帶來了較高死亡率。第2個可能是大家說的檢驗量能不夠，確診數少，分母太小所以CFR高。但檢驗量能最近已經有了改善，許多快篩站都建立起來，可是死亡率CFR還在上昇。第3個可能是台灣醫療水準沒有其它三國高。這點包括我自已也要檢討，要加油了。

疫苗接種

以色列最高，南韓次之，紐西蘭第三。不必講了，台灣被按在地上摩擦...大哭。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.29%85.71%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.99%12.01%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
88.07%11.93%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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