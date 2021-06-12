台灣疫情「溫水煮青蛙」！醫列4國對比：我們沒超前部署

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潘建志醫師比較分析台韓紐以在防疫表現上的4大指標，原文如下：
每日確診數
最近南韓和台灣差不多，但以色列，紐西蘭都是個位數。以色列是狂打疫苗派的勝利。而紐西蘭是嚴厲四級封城派的勝利。台灣和南韓，都是出口導向國家，很難像紐西蘭一樣停工四級封城。但是打疫苗，要達到像以色列的群體免疫，要打到有效的疫苗，同時疫苗足夠，再花上半年。因此很有可能，台灣的「溫水煮青蛙」期還要持續一段時間。
檢驗PCR量能
圖上是每千人檢驗值，台灣真的是太少了，到最近才追上來。紐西蘭在疫情不太嚴重的時候，每千人檢驗量還是比台灣多。我們沒有超前部署，沒有。政府官員怕被告圖利廠商，不敢先多買昂貴PCR機器放著不用。
死亡率CFR（CFR是指把單日死亡數直接除以單日確診數來估計死亡率）
台灣最近真的太高了，比以色列疫情大爆發時都還要高。有幾個原因，第1個可能是變種病毒帶來了較高死亡率。第2個可能是大家說的檢驗量能不夠，確診數少，分母太小所以CFR高。但檢驗量能最近已經有了改善，許多快篩站都建立起來，可是死亡率CFR還在上昇。第3個可能是台灣醫療水準沒有其它三國高。這點包括我自已也要檢討，要加油了。
疫苗接種
以色列最高，南韓次之，紐西蘭第三。不必講了，台灣被按在地上摩擦...大哭。（編輯：倪浩軒）
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