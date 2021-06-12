日參院「全體起立」挺台參加WHA 蔡英文感謝：台日友好
日本國會參議院昨（11）日無異議通過「要求各國同意台灣從明年參與世界衛生大會（WHA）」提案，認為無法共享台灣的防疫對策是世界的損失，呼籲日本政府敦促各國，讓台灣從明年開始參與。對此，蔡英文總統今日也特別表達感謝，強調這是台日友好的堅實表現，更喊話「政治不該凌駕健康人權」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 21:48:57
蔡英文在臉書發文表示，「昨天，日本參議院議員全體起立，無異議通過支持台灣參加WHO的決議。這不僅是歷史上的第一次，更再次展現台日深厚的連結與堅實友誼，我要代表所有台灣人民，表達最深摯的感謝。」
蔡英文指出，「政治不該凌駕健康人權，感謝所有外交夥伴的努力，以及日本友人對民主價值的堅持，為台灣發聲。台灣會持續跟日本深化合作，為全球防疫做出更多貢獻。」
蔡英文另外提到，「上週日本提供的124萬劑AZ疫苗，昨天已經陸續配送到各縣市，所有的縣市一收到，就可以盡快開始提供民眾接種。前天，由企業和民間單位捐贈、來自日本的首批負壓隔離艙，已經抵台，將對我們分艙分流的防疫工作，有莫大的幫助。對於日本醫院自願將訂單延後，先提供給台灣使用，也讓我們非常感動。」
蔡英文最後強調，「再次感謝日本友人對台灣全方位的相挺，面對各種壓力與挑戰，台日都會是最堅定互助、彼此支持的重要夥伴。」（編輯：倪浩軒）