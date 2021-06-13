澳洲終止與中國合作研究海溫　防範潛艇遭監控

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報導還提到，澳洲國家級科研單位「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）旗下「南半球海洋研究中心」（Southern Hemisphere Oceans Research，CSHOR）主任蔡文炬同時任職於「青島海洋科學與技術國家實驗室」（陸媒簡稱為海洋國家實驗室）；而且有多份中文報章指出，他是中國「千人計畫」所招攬的科學家，亦是中國「鰲山人才」計畫所羅致的專家。
而北京大學海洋研究院早在2015年出版刊物「國內外海洋熱點」第2期，就已經提到蔡文炬是中國「千人計畫」科學家。
「澳洲人報」報導提到，位於塔斯馬尼亞省首府荷巴特（Hobart）「南半球海洋研究中心」已於10日通知青島「海洋國家實驗室」，指雙方合作計畫即將終止；而該中心的員工亦於11日收到通知，指該中心與青島「海洋國家實驗室」為期5年的合作研究計畫，於明年6月期滿後將不再延續。
報導披露，澳洲安全情報組織總監勃吉斯（MikeBurgess）在兩星期前，要求澳洲各個研究單位檢討與外國科學家合作進行的海洋溫度數據模型（ocean temperature modelling）研究計畫；澳洲安全情報組織警告，相關研究所掌握的數據，可能會被外國利用，損害澳洲利益。
報導指出，青島「海洋國家實驗室」的研究計畫之一，是主導中國「透明海洋」戰略計畫，也就是利用衛星科技偵測水深500公尺以內的潛艇行蹤。
報導引用澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資料指出，青島「海洋國家實驗室」和同樣位於青島的中國人民解放軍海軍潛艇學院有著緊密合作關係的。
報導又指出，中國國家主席習近平提出「軍民融合」戰略，故此青島「海洋國家實驗室」是有義務將它所掌握的數據提供予中國軍方。
報導又引述澳洲戰略政策研究所高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，有關海洋水流、水深和水溫的數據，都是偵測潛艇的重要數據。
「千人計畫」是中國海外高層次人才引進計畫的簡稱，始於2009年；短短10年間已吸引約8000多名海外專家學者。中國「千人計畫」已引起美國等西方國家注意，因為該計畫著重吸納一些能夠掌握海外技術或具價值數據的人才，故此科學家可能會遭中國利用偷取西方國家技術。
2020年5月美國華裔醫生王擎就因為隱瞞參與「千人計劃」而遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕；今年1月，美國國家航空暨太空總署（NASA）資深科學家梅亞潘（Meyya Meyyappan）向紐約聯邦法院認罪，坦承欺瞞參與中國「千人計畫」。（編輯：高照芬）1100612