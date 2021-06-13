網球／6年誕生6個新冠軍　法網女單連2年非種子選手奪冠

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除了Krejcikova自己表現出色之外，本屆法網女單各大種子提前落馬的局勢，也為她創造了有利的客觀環境，大坂直美因個人因素及憂鬱症退賽，Ashleigh Barty因傷退賽，讓其他選手因此更有衝冠機會。
今天面對29歲的俄羅斯老將Anastasia Pavlyuchenkova，雙方前2盤各自取一，決勝盤她頂住壓力，在關鍵第7局取得3個破發點並成功兌現，最終保持優勢以6:1、2:6、6:4拿下比賽。
「我只想感謝今天來到這裡並為我們歡呼的所有人。在這次疫情期間的糟糕時期，還能擁有最大的支持和能量，很高興能在這裡見到你們。比賽的氣氛很棒，我很高興今天能夠在你們面前享受這場比賽，我真的很高興。」Krejcikova賽後情緒激動的表示，「我要感謝我的團隊、我的教練、我的理療師、我的朋友、我的家人、媽媽、爸爸、兄弟、侄女和侄子。現在真的很難用語言來表達，我簡直不敢相信發生了什麼，我不敢相信我贏得了大滿貫。」
她也沒忘記特別感謝自己因癌症逝世的前教練Jana Novotna，「我知道她現在正在某個地方關心我，看著發生的這一切。這兩週發生的事可能是因為她在保佑我，我真的感謝她。她給了我很大的啟發，我真的很想念她，我現在很開心，希望她也是開心的。」
Krejcikova下一周單打排名將升到生涯新高的15名，而且他明天還有機會來衝擊女雙決賽，成為本屆賽會的雙料冠軍。