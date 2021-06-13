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網球／6年誕生6個新冠軍　法網女單連2年非種子選手奪冠

▲Barbora Krejcikova在法網女單奪冠。（圖／美聯社／／達志影像）
▲Barbora Krejcikova在法網女單奪冠。（圖／美聯社／／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-13 06:25:20

法網6年見證了6年新冠軍，女網的戰國時代何時休？繼去年的Iga Swiatek之後，今年Suzanne Lenglen盃又由非種子的Barbora Krejcikova所捧起，後者擁有非常出色的雙打生涯，但單打排名僅33位。

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Krejcikova曾3度在澳網捧起混雙金盃，在溫網及美網也都拿過女雙冠軍，但沒人想的到單打排名一直在100名之外的她，有朝一日會成為大滿貫女單冠軍。

除了Krejcikova自己表現出色之外，本屆法網女單各大種子提前落馬的局勢，也為她創造了有利的客觀環境，大坂直美因個人因素及憂鬱症退賽，Ashleigh Barty因傷退賽，讓其他選手因此更有衝冠機會。

今天面對29歲的俄羅斯老將Anastasia Pavlyuchenkova，雙方前2盤各自取一，決勝盤她頂住壓力，在關鍵第7局取得3個破發點並成功兌現，最終保持優勢以6:1、2:6、6:4拿下比賽。

「我只想感謝今天來到這裡並為我們歡呼的所有人。在這次疫情期間的糟糕時期，還能擁有最大的支持和能量，很高興能在這裡見到你們。比賽的氣氛很棒，我很高興今天能夠在你們面前享受這場比賽，我真的很高興。」Krejcikova賽後情緒激動的表示，「我要感謝我的團隊、我的教練、我的理療師、我的朋友、我的家人、媽媽、爸爸、兄弟、侄女和侄子。現在真的很難用語言來表達，我簡直不敢相信發生了什麼，我不敢相信我贏得了大滿貫。」

她也沒忘記特別感謝自己因癌症逝世的前教練Jana Novotna，「我知道她現在正在某個地方關心我，看著發生的這一切。這兩週發生的事可能是因為她在保佑我，我真的感謝她。她給了我很大的啟發，我真的很想念她，我現在很開心，希望她也是開心的。」

Krejcikova下一周單打排名將升到生涯新高的15名，而且他明天還有機會來衝擊女雙決賽，成為本屆賽會的雙料冠軍。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.45%85.55%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.45%11.55%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
88.22%11.78%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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