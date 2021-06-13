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不知道陳時中到底要什麼！李艷秋列「8大爭議」：給疫苗

▲資深媒體人李艷秋在臉書列出陳時中的「8爭議」，直言「真的不知道你要什麼」，同時喊話「給疫苗，讓我們活下去吧！」（圖／行政院提供）
▲資深媒體人李艷秋在臉書列出陳時中的「8爭議」，直言「真的不知道你要什麼」，同時喊話「給疫苗，讓我們活下去吧！」（圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 09:46:51

衛福部長陳時中日前坦言，AZ疫苗原廠曾找台灣代工生產疫苗，但因為「有人不太喜歡」，加上AZ希望台灣能代工至少3億劑，台灣則希望代工1億劑，因此未達成協議。對此，資深媒體人李艷秋在臉書點出陳時中「8大爭議」，直呼「真的不知道你到底要什麼」，同時喊話「給疫苗，讓我們活下去吧！」

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李艷秋在臉書以「原來你 ——什麼都不要」為題發文，她列出陳時中的8大爭議，包括：

1.今年一月，東洋買到3000萬劑輝瑞/BNT疫苗，你不要...

2.AZ疫苗請台灣代工生產三億劑，你不要...

3.民間願意進口疫苗捐政府，你不要...

4.必須普篩廣篩，才能找出無症狀的確診者，你不要...

▲台灣新冠疫情嚴峻，打疫苗的需求迫在眉睫。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣新冠疫情嚴峻，打疫苗的需求迫在眉睫。（圖／美聯社／達志影像）

5.日本有多餘1億5000萬劑疫苗，你只要100萬劑，你說應急就好。

6.買國際疫苗，合約對到貨日期沒有強制性，因此不保證到貨，你連合約的保護條款都不要。

7.院士陳培哲一年來不斷建議進口單株抗體救命藥，可以減少五至六成染疫者死亡，你不要...6/11才緊急進口1000份，死了四百多人中，至少有一半的人原先是有救的。

8.機師檢疫放寬為3+11 ，這麼重大的政策改變，你連會議記錄都不做。

李艷秋直言「真的不知道你到底要什麼，正確一點說，真不知道你到底在搞什麼，其實台灣人民要的不多，給疫苗，讓我們活下去吧！」（編輯：許苡晴）

▲李艷秋列出陳時中的８爭議，直言「真的不知道你要什麼」。（圖／翻攝自李艷秋臉書）
▲李艷秋列出陳時中的8爭議，直言「真的不知道你要什麼」。（圖／翻攝自李艷秋臉書）
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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15.51%84.49%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.37%11.63%
2021-06-11-2021-06-14
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