NBA／哈登因傷缺席G4 哈里斯要找回射手本色幫助籃網
季後賽次輪，布魯克林籃網明日作客出戰密爾瓦濟公鹿，籃網教頭Steve Nash坦言主控James Harden(哈登)因傷缺席G4，連3場休兵，對射手Joe Harris(哈里斯)有信心，盼能填補Harden的得分空缺。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-13 10:23:42
Harden在此系列賽第1場比賽，只打了43秒就因右腿筋受傷提前退場，儘管賽後進行MRI檢查，並無結構性損傷，但籃網慎重起見，讓他一路休兵至今。
Nash今日受訪時透露，Harden將繼續缺戰，另一名前鋒Jeff Green則列為出戰成疑，有望增添人手，強調兩人都恢復得很好。
籃網前役以3分之差不敵公鹿，除了兩大巨頭Kevin Durant、Kyrie Irving穩定發揮外，其他射手都熄火，倚重的射手Harris上場37分鐘，11投僅1中，只拿3分，是本季季後賽新低。
對於G4的表現，Nash不擔心，「我完全不擔心Harris的狀態，如果下一場比賽他還有那些機會出手，我想他會投進的。」籃網隊友Blake Griffin則認為，身體對抗影響很大，但相信隊友會谷底反彈。