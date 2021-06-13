COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／哈登因傷缺席G4　哈里斯要找回射手本色幫助籃網

▲籃網教頭Steve Nash坦言主控James Harden(哈登)因傷缺席G4，連3場休兵，對射手Joe Harris(哈里斯)有信心，盼能填補Harden的得分空缺。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網教頭Steve Nash坦言主控James Harden(哈登)因傷缺席G4，連3場休兵，對射手Joe Harris(哈里斯)有信心，盼能填補Harden的得分空缺。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-13 10:23:42

季後賽次輪，布魯克林籃網明日作客出戰密爾瓦濟公鹿，籃網教頭Steve Nash坦言主控James Harden(哈登)因傷缺席G4，連3場休兵，對射手Joe Harris(哈里斯)有信心，盼能填補Harden的得分空缺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Harden在此系列賽第1場比賽，只打了43秒就因右腿筋受傷提前退場，儘管賽後進行MRI檢查，並無結構性損傷，但籃網慎重起見，讓他一路休兵至今。

Nash今日受訪時透露，Harden將繼續缺戰，另一名前鋒Jeff Green則列為出戰成疑，有望增添人手，強調兩人都恢復得很好。

籃網前役以3分之差不敵公鹿，除了兩大巨頭Kevin Durant、Kyrie Irving穩定發揮外，其他射手都熄火，倚重的射手Harris上場37分鐘，11投僅1中，只拿3分，是本季季後賽新低。

對於G4的表現，Nash不擔心，「我完全不擔心Harris的狀態，如果下一場比賽他還有那些機會出手，我想他會投進的。」籃網隊友Blake Griffin則認為，身體對抗影響很大，但相信隊友會谷底反彈。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15.51%84.49%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.37%11.63%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀