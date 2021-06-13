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最討厭粽子包啥？老饕吐爆「地獄配料」：咬一口丟垃圾桶

▲端午節家家戶戶都會準備許多粽子應景，感受一下端午氣氛。（示意圖／取自pixabay）
▲端午節家家戶戶都會準備許多粽子應景，感受一下端午氣氛。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 10:17:06

一年一度的端午節又來臨了！不少人家中都會備料自己包肉粽，不過隨著各地風情不同，裡頭的餡料也會有所不同，例如「栗子」就比較常出現在北部粽。而就有網友討論「大家最討厭粽子裡面包什麼料啊？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「吃肉粽的時候真的很討厭裡面加入蚵乾，那個味道我真的完全無法接受，吃一次就不敢再領教，吃新鮮不蚵仔不好嗎？為什麼要吃蚵仔乾....我個人還是覺得加香菜比較讚，想問看看大家最討厭粽子加什麼？」

▲肉粽。（示意圖／新北市衛生局提供）
▲端午節來臨，不少人都會吃肉粽應景。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「啥啊？肉粽有人包蚵仔乾？沒吃過」、「啥是蚵仔乾＝＝」、「怎麼聽起來就很可怕，也沒聽過肉粽包這種的啊」、「無法想像蚵仔乾充滿整顆肉粽的味道欸」、「什麼蚵仔乾？是中部新吃法還是哪的啊」、「沒吃過....哪邊有賣啊，買來吃看看」。

不過，也有不少吃過的人表示「蚵仔乾真的超級噁心＝＝他不是只有局部有味道，是會讓整顆都有味道」、「蚵仔乾我吃第一口就吐出來了，真的超噁」、「蚵乾真的有恐怖，不是挑掉就可以解決的，整顆都是味道」、「第一次吃到蚵仔乾時真的嚇壞，我咬一口就丟垃圾桶」。（編輯：張嘉哲）

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