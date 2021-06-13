中國養豬業價格暴跌迎寒冬！「豬中茅台」一夕蒸發1380億

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除了牧原股份，其他豬肉股價也接連受挫，包括「華統股份」、「龍大肉食」、「新希望」、「正邦科技」、「大北農」等。牧原股份坦承，生豬行業將在2022年或2023年跌至低點，雖然未來可能會有季節性反彈，但整體仍持續下降趨勢，公司需要完善人才管理和資金儲備，迎接「行業冬天」的來臨，希望2021年能夠將成本降至14元／公斤以下。
據統計，牧原股份今年5月銷售生豬309.7萬頭（其中仔豬銷售33.8萬頭），銷售收入67.80億元，環比下降14.44%，其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬19.6萬頭;當月公司商品豬銷售均價17.65元／公斤，環比下降16.39%，整體呈現下滑趨勢。
新希望今年5月銷售生豬69.33萬頭，環比下降17.26%，同比增長40.60%;銷售收入為13.96億元，環比減少26.56%，同比減少12.75%;商品豬銷售均價18.46元/公斤，環比下降14.38%，同比下降35.30%。7日，新希望A股報14.70元／股，跌幅2.13%，與2020年9月初的42.20元相比，跌幅高達65%，與高點市值1901億元（約8174億台幣）相比，現今市值只剩下662.3億元（約2848億台幣）
中國媒體分析，豬肉下跌的原因主要是國內的豬肉產能恢復正常，出現供大於求的情況；去年春節豬肉大漲近40元／斤，中國資本投入、養豬企業紛紛擴大產能。在豬肉價格飆漲的時候，許多民眾改以雞鴨魚肉取代豬肉，口味改變需求也下降。此外，中國地區政府近期為了確保耕地，加上環保要求，下令沒有獲得批准的養豬場在5月底前清理，許多生豬被拋售。
報導續指，除了供不應求的問題，國際大豆、玉米價格上漲，從2020年開始上漲，漲幅達到50%，加上為了防止豬染上疾病，需要購買疫苗，成本變高養豬戶利潤變低。