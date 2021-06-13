COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國養豬業價格暴跌迎寒冬！「豬中茅台」一夕蒸發1380億

▲中國「豬茅」牧原股份坦承，生豬行業將在2022年或2023年跌至低點，公司需要完善人才管理和資金儲備，迎接「行業冬天」的來臨。（示意圖／取自pixabay）
▲中國「豬茅」牧原股份坦承，生豬行業將在2022年或2023年跌至低點，公司需要完善人才管理和資金儲備，迎接「行業冬天」的來臨。（示意圖／取自pixabay）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-13 10:35:46

中國經歷非洲豬瘟疫情，2021年年初豬肉價格一度高達36.77元（人民幣，下同）／斤，但5個月過去，中國豬肉價格連續19週下跌至18元／斤，先前中國豬農的收益率高達2000元，現在只剩200元，最慘的是二次育肥的養豬戶，每一頭豬賣出去就先虧了800元。養豬企業「新希望」股價暴跌逾65%，市值到7日止蒸發了1239億（約5327.7億台幣）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國媒體報導，多家A股生豬養殖公司近日發布5月份銷售數據，可見豬肉價格低迷，相關企業股價下跌的情況。5月25日，「豬茅」（意指，豬中的茅台）生豬飼養企業「牧原股份」出現大跌，盤中一度封住跌停，截至當日收盤跌8.58%，市值一夕之間蒸發320億元（約1384億台幣）總市值跌至3400億元。2020年初至5月，牧原股份股價自高點已經下跌了23.87%。

除了牧原股份，其他豬肉股價也接連受挫，包括「華統股份」、「龍大肉食」、「新希望」、「正邦科技」、「大北農」等。牧原股份坦承，生豬行業將在2022年或2023年跌至低點，雖然未來可能會有季節性反彈，但整體仍持續下降趨勢，公司需要完善人才管理和資金儲備，迎接「行業冬天」的來臨，希望2021年能夠將成本降至14元／公斤以下。

據統計，牧原股份今年5月銷售生豬309.7萬頭（其中仔豬銷售33.8萬頭），銷售收入67.80億元，環比下降14.44%，其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬19.6萬頭;當月公司商品豬銷售均價17.65元／公斤，環比下降16.39%，整體呈現下滑趨勢。

新希望今年5月銷售生豬69.33萬頭，環比下降17.26%，同比增長40.60%;銷售收入為13.96億元，環比減少26.56%，同比減少12.75%;商品豬銷售均價18.46元/公斤，環比下降14.38%，同比下降35.30%。7日，新希望A股報14.70元／股，跌幅2.13%，與2020年9月初的42.20元相比，跌幅高達65%，與高點市值1901億元（約8174億台幣）相比，現今市值只剩下662.3億元（約2848億台幣）

中國媒體分析，豬肉下跌的原因主要是國內的豬肉產能恢復正常，出現供大於求的情況；去年春節豬肉大漲近40元／斤，中國資本投入、養豬企業紛紛擴大產能。在豬肉價格飆漲的時候，許多民眾改以雞鴨魚肉取代豬肉，口味改變需求也下降。此外，中國地區政府近期為了確保耕地，加上環保要求，下令沒有獲得批准的養豬場在5月底前清理，許多生豬被拋售。

報導續指，除了供不應求的問題，國際大豆、玉米價格上漲，從2020年開始上漲，漲幅達到50%，加上為了防止豬染上疾病，需要購買疫苗，成本變高養豬戶利潤變低。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.94%85.06%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.36%12.64%
2021-06-11-2021-06-14
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀