「反骨」艾瑞絲運動開視訊　猛男驚呼：露出來了哎

網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」的成員艾瑞絲，擁有姣好外貌和火辣身材，坐擁極高人氣，疫情期間多數人都關在家裡，艾瑞絲無法去健身房，乾脆找猛男好友們視訊運動，因為服裝太低胸，包不住艾瑞絲有料的好身材，收音設備在鏡頭前不慎露出，被好友抓包：「那一顆露出來了！」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-13 11:01:03｜2021-06-13 11:04:31
艾瑞絲與好友「晨灰」、「Peeta葛格」、「蓋伊」輪流在家視訊健身，3人開出的菜單狠狠操練艾瑞絲一頓，像是要她伏地挺身、練背部和臀部動作，只見艾瑞絲身穿貼身運動內衣、運動褲，認真做出老師指導的動作，有料的上圍免不了劇烈晃動，艾瑞絲還累到冒出嬌喘聲，害羞畫面讓人看了臉紅心跳。 而和蓋伊視訊時，艾瑞絲細肩帶上衣太低胸，收音設備不慎跑出來，蓋伊驚訝指著鏡頭：「那一顆露出來了！」沒想到艾瑞絲第一時間趕快低頭，檢查胸部有沒有走光，誠實反應逗樂網友，這支影片也吸引網友紛紛留言「銷魂」、「不得不說運動的女生真的好加分」、「辣辣辣艾瑞絲女神就是火辣辣」、「猛！喘得要死還是跟上了」。
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