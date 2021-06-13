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NBA／Playoff P！喬治谷底反彈攻31分　快艇主場扳回一城

▲Paul George。（圖／美聯社／達志影像）
▲Paul George。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-13 11:09:43

洛杉磯快艇在系列賽第3戰終於等到了「Playoff P」！今(13)日在主場的關鍵一戰，球星Paul George以身作則，全場投進6顆三分球砍下31分，主將Kawhi Leonard則是高效的攻下34分、12籃板、5助攻的表現，雙星帶領球隊整場維持超高命中率，最終以132:106贏球，系列賽追成1:2領先。

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此役士氣高昂的爵士開賽又打了快艇一波8:0，不過暫停過後快艇加強防守，讓對手接下來10投僅1中，反打了一波12:2的攻勢，首節Donovan Mitchell沒有得分，主場軍以27:23領先。

次節Reggie Jackson連兩顆三分命中，帶起球隊的士氣，之後George連續投籃得分，他半場就攻下了20分，帶領球隊在半場打完建立起64:49的分差優勢，雙方前兩節的三分球命中率都在5成左右，形成一場外線互轟大戰。

第三節爵士在Mitchell及Rudy Gobert兩大主將的帶領下，重新找回進攻節奏，一度追到只落後8分，不過快艇靠著Leonard和PG的努力，該節打完還是保有11分領先。

末節爵士又再度追到個位數分差，不過快艇靠著對方失誤以及投籃不中，加快攻防轉換速度，穩住了戰局；而且在這之後Mitchell在切入時似乎傷到了腳，提前退場接受治療，快艇趁機連進4球，把比數拉開到21分，也底定勝局。

快艇這場比賽團隊命中率超高，投籃命中率達56.2%，三分球命中率則高達52.8%，George此役24投12中攻下31分，Leonard則24投14中砍34分；重回先發的前鋒Nicolas Batum以及主控Reggie Jackson合計投進9顆三分球攻下34分。

相較之下，爵士今天的三分球雖然可跟對手分庭抗禮，投進19顆、命中率43.2%，但兩分球命中率卻才4成左右，Mitchell得到30分、4助攻，Joe Ingles投進5顆三分球，得到19分。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.94%85.06%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

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