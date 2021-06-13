NBA／Playoff P！喬治谷底反彈攻31分　快艇主場扳回一城

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次節Reggie Jackson連兩顆三分命中，帶起球隊的士氣，之後George連續投籃得分，他半場就攻下了20分，帶領球隊在半場打完建立起64:49的分差優勢，雙方前兩節的三分球命中率都在5成左右，形成一場外線互轟大戰。
第三節爵士在Mitchell及Rudy Gobert兩大主將的帶領下，重新找回進攻節奏，一度追到只落後8分，不過快艇靠著Leonard和PG的努力，該節打完還是保有11分領先。
末節爵士又再度追到個位數分差，不過快艇靠著對方失誤以及投籃不中，加快攻防轉換速度，穩住了戰局；而且在這之後Mitchell在切入時似乎傷到了腳，提前退場接受治療，快艇趁機連進4球，把比數拉開到21分，也底定勝局。
快艇這場比賽團隊命中率超高，投籃命中率達56.2%，三分球命中率則高達52.8%，George此役24投12中攻下31分，Leonard則24投14中砍34分；重回先發的前鋒Nicolas Batum以及主控Reggie Jackson合計投進9顆三分球攻下34分。
相較之下，爵士今天的三分球雖然可跟對手分庭抗禮，投進19顆、命中率43.2%，但兩分球命中率卻才4成左右，Mitchell得到30分、4助攻，Joe Ingles投進5顆三分球，得到19分。