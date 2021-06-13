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買LINE貼圖撞見秘密！女愣「以前不知」　內行揭激省買法

▲LINE是現在不少人使用的通訊軟體之一，其功能眾多，還有不少可愛貼圖可以購買。（圖／公關圖）
▲LINE是現在不少人使用的通訊軟體之一，其功能眾多，還有不少可愛貼圖可以購買。（圖／公關圖）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 11:18:26｜2021-06-13 11:22:09

LINE是國人現在最普遍常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，也有許多貼圖可以購買傳送，往往一些聯名款貼圖上架就會造成網友瘋買，而在購買貼圖之前，用戶就要先儲存代幣，不過，近日就有人發現其代幣的小秘密，貼文引發廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛要買代幣的時候，突然發現買兩次50的代幣只要66$，比一次直接買100代幣還要少4$，買三次50代幣跟一次買150代幣差1$，雖然要花比較多工去買，但至少可以省一咪咪錢，雖然說都不要買是最省錢的啦！」

▲網友發現LINE代幣的50元買兩次比100元還便宜。（圖/讀者提供）
▲網友發現LINE代幣的50枚買兩次比100枚買一次還便宜4元。（圖/讀者提供）
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，還真的，但是每次都會先按一百那個，沒注意到欸」、「如果你真要省，買3300才是最省的」、「我以為大家都知道要這樣買比較省哈哈」、「但一般來說，也不會去計較那四塊吧哈哈，直接按100就對了，很多貼圖都是一百代幣的」。

不過，也有網友表示「我昨天在買的時候也算了一下，其實只要從200代幣開始往下買就很划算了」、「如果你真的要大量購買的人，往200以上開始買就會很划算了哈哈」、「直接買3300，現省618哦，更省一波XD」、「基本上只有前三個有價差，但我個人為了方便都直接點100或者150，真的不會去買50的」、「兩百往下都比50還便宜了，長期要買的一次往下買」；另外也有人推薦「不嫌麻煩的人就去找代購，有的有優惠更便宜」、「如果要省錢找代購更省，有些價格都差5~10元喔」。（編輯：張嘉哲）

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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