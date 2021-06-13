NBA／籃網新人想要鞋　厄文霸氣回：我的就是你的

季後賽次輪G3，籃網以3分之差不敵公鹿，最後一擊意外交到Bruce Brown(布朗)手上，但他錯失追平機會遭熱議，老大哥Kyrie Irving(厄文)給了不同的建議，還送他球鞋，Brown意外「爆紅」也讓這兩人私下的好交情曝了光。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-13 11:28:13
24歲的Brown本季從活塞轉戰籃網，因James Harden傷缺，首度在季後賽拿到先發後衛的位置，G3表現也不錯，是除了KD和Irving外得分最高的球員，可惜最後一擊失靈，引來不少批評。
Brown透露賽後隊友們在更衣室安慰他，但Irving卻告訴他，「你得嘗試灌籃」要他試著攻擊籃下，就算上籃失敗，說不定就能要到犯規，站上罰球線。經過老大哥提點，Brown才頓悟自己想的太複雜了，導致什麼都做不好。
Brown還在活塞時都是由他防守Irving，每次看到Irving穿著不同球鞋比賽，他也覺得那些球鞋非常好看，還問Irving什麼時會上市，而Irving相當霸氣回他，「過幾天上市，但我會把他們寄給你。而我們尺寸一樣，他總會說，他的鞋袋是我的鞋袋，我可以穿他的任何鞋子。」
有趣地是，湖人後衛Dennis Schroder因為在場上和Irving發生口角，兩人從那次變成死對頭，Schroder上節目的時候還發誓，「絕對不再穿」Irving球鞋，通通要送人，而現在似乎找到新主人了。