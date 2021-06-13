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大S趴地寫書法「我要疫苗」　經紀人回應了

▲大S（左）近日風波不斷。（圖／大S微博）
▲大S（左）近日風波不斷。（圖／大S微博）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-13 14:23:38

藝人大S（徐熙媛）日前與老公汪小菲鬧婚變，引起高度關注。她昨（12日）在IG限時動態寫下：「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」疑對疫情不滿，該文雖然刪除，卻再度引起熱議，日前微博又瘋傳一張大S趴在地上寫下「我要疫苗」的書法照片，對此，經紀人作出回應。

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▲大S（右）與徐媽媽趴在地上寫書法。（圖／台灣傻事微博
▲大S（右）與徐媽媽趴在地上寫書法。（圖／台灣傻事微博）
《台灣傻事》微博時常發佈與台灣相關的貼文，昨（12日）午間上傳一張徐媽媽的貼文截圖，附文內容是「我最叛逆的女兒大S，今天告訴我她的心聲。」照片中可見大S與媽媽趴在地上，專心寫書法的樣子，馬上引起網路熱烈討論，有網友認為：「大S為普通民眾發聲，不是值得尊重的事情嗎？」，也有網友調侃道：「去美國施打啊！」而實際查看徐媽媽的臉書，已搜尋不到該則貼文，大S經紀人表示：「是徐媽之前的po文。」

▲後來大S與待送養犬「花花」的合照。（圖／Facebook@ 大S
▲大S敢怒敢言的性格，引起網友熱議。（圖／Facebook@ 大S 徐熙媛） 
新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台維持第三級警戒，更面臨疫苗荒。其實演藝圈內，大S並不是第一個表態想要疫苗的人，先前張小燕曾發文表示：「別再刁難，給我們疫苗。」當時底下留言引起不少網友及藝人，紛紛轉發該貼文支持，跪求疫苗，而《台灣傻事》微博在這個節骨眼，翻攝徐媽媽這篇貼文，無疑是在大S的「屠殺文」後，再度給她重重打擊。本土疫情嚴峻，疫苗劑量不足的情況下，獵巫、攻擊已不是最好的解決辦法，戴好口罩、減少外出，應當是保護自己及他人較好的做法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.17%83.83%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.31%13.69%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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