隋棠4歲女帶弟弟「越獄」 網友看完影片驚嘆：教育太好
隋棠和老公Tony育有2兒1女，每每分享教育方法，總能引起網友共鳴，是不少媽咪的指標之一，12日她公開4歲女兒Lucy慫恿弟弟Olie「越獄」的影片，短短3分鐘的內容，讓人看到年紀小小的Lucy，竟懂得鼓勵式教育，對Olie超有愛心和耐心。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-13 14:38:50｜2021-06-13 15:47:41
隋棠說有一天晚上，Lucy搬了自己的床墊去弟弟房間打地舖，從那晚開始，Olie不知為何就學會自己下床，然後開門出房間了，隋棠看了攝影機才知道，原來是Olie想要從嬰兒車裡出來，向姊姊索抱，Lucy一開始爬進嬰兒車想抱Olie出來，發現弟弟太重自己抱不動，2人跌在床墊上笑成一團。
Lucy只好先出去，讓Olie放心，除了指導Olie腳踩哪裡施力，Lucy也不斷鼓勵弟弟「不要怕不要怕，姊姊在這裡」、「很棒很棒」、「你可以的」，Olie一出來，Lucy雀躍到聲音高8度：「Olie很棒！你自己出來的喔！姊姊都沒有幫你，姊姊只有扶住你，對不對。」
隋棠笑說：「嚕喜小姐非常懂得鼓（慫）勵（恿）能帶來的力量，姊姊果然是最可靠的。」網友也留言「聽露西說話方式就知道父母的教育很好很棒」、「從兩個小孩的言論中就可以知道爸媽的教育真的很好，會道謝會鼓勵，真的好棒」。