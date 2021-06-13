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隋棠4歲女帶弟弟「越獄」　網友看完影片驚嘆：教育太好

▲隋棠女兒Lucy鼓勵式教育讓網友驚嘆。（圖／翻攝隋棠 Sonia Sui臉書）
▲隋棠女兒Lucy鼓勵式教育讓網友驚嘆。（圖／翻攝隋棠 Sonia Sui臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-13 14:38:50｜2021-06-13 15:47:41

隋棠和老公Tony育有2兒1女，每每分享教育方法，總能引起網友共鳴，是不少媽咪的指標之一，12日她公開4歲女兒Lucy慫恿弟弟Olie「越獄」的影片，短短3分鐘的內容，讓人看到年紀小小的Lucy，竟懂得鼓勵式教育，對Olie超有愛心和耐心。

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▲隋棠女兒Lucy教Olie自己爬出嬰兒床。（圖／翻攝隋棠
▲▼隋棠女兒Lucy（上圖左、下圖右）教Olie自己爬出嬰兒床。（圖／翻攝隋棠 Sonia Sui臉書）
▲隋棠女兒Lucy教Olie自己爬出嬰兒床。（圖／翻攝隋棠
隋棠說有一天晚上，Lucy搬了自己的床墊去弟弟房間打地舖，從那晚開始，Olie不知為何就學會自己下床，然後開門出房間了，隋棠看了攝影機才知道，原來是Olie想要從嬰兒車裡出來，向姊姊索抱，Lucy一開始爬進嬰兒車想抱Olie出來，發現弟弟太重自己抱不動，2人跌在床墊上笑成一團。

Lucy只好先出去，讓Olie放心，除了指導Olie腳踩哪裡施力，Lucy也不斷鼓勵弟弟「不要怕不要怕，姊姊在這裡」、「很棒很棒」、「你可以的」，Olie一出來，Lucy雀躍到聲音高8度：「Olie很棒！你自己出來的喔！姊姊都沒有幫你，姊姊只有扶住你，對不對。」

▲隋棠女兒Lucy教Olie自己爬出嬰兒床。（圖／翻攝隋棠
▲隋棠女兒Lucy（右）鼓勵Olie的話語極富愛心。（圖／翻攝隋棠 Sonia Sui臉書）
隋棠笑說：「嚕喜小姐非常懂得鼓（慫）勵（恿）能帶來的力量，姊姊果然是最可靠的。」網友也留言「聽露西說話方式就知道父母的教育很好很棒」、「從兩個小孩的言論中就可以知道爸媽的教育真的很好，會道謝會鼓勵，真的好棒」。

 

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.68%83.32%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.55%13.45%
2021-06-11-2021-06-14
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