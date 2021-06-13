不僅捐HFNC　賈永婕8年前東京球場「暖心舉動」惹人哭

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米果今（13日）在個人臉書上發文表示，2013年世界棒球經典賽（WBC）第二輪賽事在東京巨蛋舉辦，當時最令大眾印象深刻的是，「對日本隊緊咬不放，互有領先，一直延長局數，差點趕不上地鐵終電的那場經典賽事。」指出台灣隊休息不到幾個小時，隔天午場比賽遇到古巴，氣力放盡，一路被壓著打，一壘側看台的台灣球迷癱在座位上，心裡想到的大概要被古巴扣倒了吧！
米果接著說，當時引起日本球迷的騷動，紛紛熱血支持台灣隊，於是第一波靠日本球迷拉起來的加油聲勢延續了一段時間，之後有一位台灣女生突然站起來，說台灣球迷自己來喊，於是她就帶著大家喊台灣加油，「在台灣代表隊陷入艱困戰局時，那個在東京巨蛋一壘側看台帶著大家喊加油的女生，是賈永婕」。
米果如今回憶起來表示：「2013年3月9日，東京巨蛋一壘側。或許賈永婕自己都忘了這件事，但是當時也在一壘側的我，不會忘記。」貼文曝光後，引起熱議，網友紛紛留言：「這篇也太感人了」、「看了眼眶都紅了，感動」、「淚目....賈永婕是真的愛台灣的人！ 」
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