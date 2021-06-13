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不僅捐HFNC　賈永婕8年前東京球場「暖心舉動」惹人哭

▲賈永婕8年前的暖心舉動令作家米果印象深刻。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕8年前的暖心舉動令作家米果印象深刻。（圖／翻攝賈永婕臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-13 16:20:50

藝人賈永婕關心新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，不但每日贈送100個愛心便當給醫護人員，更在兩天內募到價值6804萬元的252台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），善心舉動獲得外界一片讚揚。新聞曝光後，作家米果憶起8年前，賈永婕在東京巨蛋為台灣球隊加油的身影，令他至今難忘。

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▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
米果今（13日）在個人臉書上發文表示，2013年世界棒球經典賽（WBC）第二輪賽事在東京巨蛋舉辦，當時最令大眾印象深刻的是，「對日本隊緊咬不放，互有領先，一直延長局數，差點趕不上地鐵終電的那場經典賽事。」指出台灣隊休息不到幾個小時，隔天午場比賽遇到古巴，氣力放盡，一路被壓著打，一壘側看台的台灣球迷癱在座位上，心裡想到的大概要被古巴扣倒了吧！

▲賈永婕（右二）送愛心便當給抗疫醫護。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右二）送愛心便當給抗疫醫護。（圖／賈永婕臉書）
米果接著說，當時引起日本球迷的騷動，紛紛熱血支持台灣隊，於是第一波靠日本球迷拉起來的加油聲勢延續了一段時間，之後有一位台灣女生突然站起來，說台灣球迷自己來喊，於是她就帶著大家喊台灣加油，「在台灣代表隊陷入艱困戰局時，那個在東京巨蛋一壘側看台帶著大家喊加油的女生，是賈永婕」。

米果如今回憶起來表示：「2013年3月9日，東京巨蛋一壘側。或許賈永婕自己都忘了這件事，但是當時也在一壘側的我，不會忘記。」貼文曝光後，引起熱議，網友紛紛留言：「這篇也太感人了」、「看了眼眶都紅了，感動」、「淚目....賈永婕是真的愛台灣的人！ 」

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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