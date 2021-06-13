阿嬤狂吐！求親戚「打119」遭拒　消防孫怒：黃金時間呢

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原PO透露，因為阿伯堅持「要媽媽過去查看情況，再叫救護車」，這讓他無奈的說「自己本身也是消防員，聽到這通話內容整個翻臉，明明早就跟阿伯說好，有任何生命危險都要打給119，不懂在堅持什麼一定要媽媽過去幫忙」，也忍不住罵「連基本的黃金時間都不懂？」最後希望阿嬤能夠早日康復了。
許多網友也紛紛回應，「我也聽過，不願意叫救護車送醫，單純只怕左鄰右舍出來看覺得丟臉」、「我爸之前也是覺得叫救護車很沒面子，可能有些老人家會有這種想法吧」、「可能是怕鄰居以為是確診吧」、「很多老人都不願意叫救護車，都覺得是最後一趟，也許這需要長期溝通吧」、「這種堅持真的母湯，時間是不等人的」。
另外，也有不少人猜測，「我覺得阿伯有想推責任，叫你媽過去，到時候就是她陪阿嬤坐救護車去醫院急診，最後陪病的就是你媽，照顧責任也是她」、「不想擔責任吧，也不想參與，不想陪伴送醫，只想置身事外」、「沒責任感，怕出事擔責任」、「只能說，誰跟車，誰送誰負責，但家人的性命才是最重要的吧」。（編輯：許智超）
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