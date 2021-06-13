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阿嬤狂吐！求親戚「打119」遭拒　消防孫怒：黃金時間呢

▲有網友抱怨，阿嬤身體不適，但建議同住阿伯打119求救卻遭拒，讓他相當傻眼。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友抱怨，阿嬤身體不適，但建議同住阿伯打119求救卻遭拒，讓他相當傻眼。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 16:46:23

台灣疫情持續爆發，民眾都選擇待在家防疫，也會避免出入醫院診所。不過，就有網友抱怨，阿嬤一直在廁所嘔吐，但與阿嬤同住親戚卻不願意先打119，堅持要他的媽媽前往該住所，查看阿嬤的情況後再送醫，這讓他瞬間氣炸，忍不住痛罵「連基本的黃金時間都不懂？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，平時都是媽媽去照顧阿嬤，他負責維持家計，日前媽媽剛好回家休息，阿嬤則由同住的阿伯照顧，沒想到阿伯突然打電話說「阿嬤一直在廁所吐」，他聽到阿嬤身體不適的消息後，立刻要求阿伯趕緊打119叫救護車，結果卻遭對方拒絕。

原PO透露，因為阿伯堅持「要媽媽過去查看情況，再叫救護車」，這讓他無奈的說「自己本身也是消防員，聽到這通話內容整個翻臉，明明早就跟阿伯說好，有任何生命危險都要打給119，不懂在堅持什麼一定要媽媽過去幫忙」，也忍不住罵「連基本的黃金時間都不懂？」最後希望阿嬤能夠早日康復了。

▲阿伯堅持要原PO媽媽前往查看阿嬤情況後，再叫救護車，讓他氣炸直呼「連基本的黃金時間都不懂？」（示意圖／翻攝自《pexels》
▲阿伯堅持要原PO媽媽前往查看阿嬤情況後，再叫救護車，讓他氣炸直呼「連基本的黃金時間都不懂？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多網友也紛紛回應，「我也聽過，不願意叫救護車送醫，單純只怕左鄰右舍出來看覺得丟臉」、「我爸之前也是覺得叫救護車很沒面子，可能有些老人家會有這種想法吧」、「可能是怕鄰居以為是確診吧」、「很多老人都不願意叫救護車，都覺得是最後一趟，也許這需要長期溝通吧」、「這種堅持真的母湯，時間是不等人的」。

另外，也有不少人猜測，「我覺得阿伯有想推責任，叫你媽過去，到時候就是她陪阿嬤坐救護車去醫院急診，最後陪病的就是你媽，照顧責任也是她」、「不想擔責任吧，也不想參與，不想陪伴送醫，只想置身事外」、「沒責任感，怕出事擔責任」、「只能說，誰跟車，誰送誰負責，但家人的性命才是最重要的吧」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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