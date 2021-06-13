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疫苗預約踴躍　柯文哲：26591人預約、101處施打點額滿

▲台北市長柯文哲13日表示，截至下午3時為止，已經有26591人預約，且172個注射點已經有101處已經預約額滿。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲13日表示，截至下午3時為止，已經有26591人預約，且172個注射點已經有101處已經預約額滿。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-13 17:25:54｜2021-06-13 17:26:44

台北市從今（13）日上午8時起，開放85歲以上設籍於台北市的民眾預約施打疫苗。而台北市長柯文哲在下午的北市防疫記者會上表示，截至下午3時為止，已經有26591人預約，且172個注射點已經有101處已經預約額滿。柯文哲表示，直至今天晚上8時，及明天早上8時至晚上8時都還可以預約，鼓勵民眾多多利用網路預約的方式預約施打疫苗。

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柯文哲表示，從今天上午8時起，登記的狀況相當踴躍，截至3時為止7個小時時間已經有超過一半的額度被預約，北市府規劃的172個注射點，也已經有101處目前已經額滿。不過柯文哲也向民眾喊話，目前還有兩萬多個額度可以供民眾預約，也呼籲多多利用網路預約系統，可以降低人力的消耗，也能讓登記的醫院事先知道民眾的病例，以及知曉民眾在施打疫苗前應該知道的訊息。

蔡炳坤也補充說明表示，針對不會使用網路也沒有親屬協助網路報名的年長者，北市府將會針對全北市85歲年長者寄發通知書，原則上每位長者都會安排施打地點，「但若已經先進行網路登記，就以網路登記的地點為主。」蔡炳坤說，通知書上的施打位置是事先安排的，目的是要讓未進行網路預約的長者也能夠施打。

而針對「居住但未設籍於台北市」的85歲以上長者如何施打疫苗，蔡炳坤也強調會請各地方里長進行了解，若長者有看到新聞想要施打疫苗，也可以打電話給當地里辦公處或區公所，就會有相關人員安排長者去施打疫苗。蔡炳坤也補充說明，表示下週中央額外配發的10%疫苗，會優先給予未設籍於台北的長者施打。

▲礙於疫苗數量有限，北市13日上午開放85歲以上長者預約打疫苗。（圖／北市府提供）
▲礙於疫苗數量有限，北市13日上午開放85歲以上長者預約打疫苗。（圖／北市府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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