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NBA／和詹皇再續前緣？美媒分析湖人最有可能追求愛神

▲湖人今夏補強，美國媒體認為騎士一哥「愛神」Kevin Love(左)最有可能和「詹皇」LeBron James再續前緣。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人今夏補強，美國媒體認為騎士一哥「愛神」Kevin Love(左)最有可能和「詹皇」LeBron James再續前緣。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-13 18:02:51

洛杉磯湖人本季尋求衛冕失利，陣中不少球員今夏合約到期，美媒《Fadeaway World》列出湖人有可能會追逐的4位球星，其中騎士一哥「愛神」Kevin Love被認為最有可能和「詹皇」LeBron James再續前緣。

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該文指出，湖人薪資空間有限，恐怕只能續約為了爭冠而減薪的球員，並分析最有可能補強的4大球員，包含Love、鵜鶘中鋒「水行俠」Steven Adams雷霆大前鋒Al Horford，以及火箭後衛「牆哥」John Wall。

其中，32歲的Love最被看好，因為湖人先發中鋒AndreDrummond想要大合約，但湖人可能給不起，若走人就必須填補內線球員，減輕Anthony Davis的負擔，畢竟另一替補中鋒Marc Gasol明年就要37歲了，是否續約也還未知。

Love本季因傷勢困擾僅為騎士出戰25場比賽，場均12.2分、7.4籃板皆是菜鳥球季以來的新低，很有可能和想重建的騎士達成買斷協議，而湖人需要有冠軍經驗的好手，Love具有投射能力，也能增加禁區戰力，是湖人最看重的點。

 

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