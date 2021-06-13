不只賈永婕！護國神山廠商「保醫護彈藥無虞」　醫揭善舉

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▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

有朋友在一家專門協助台灣護國神山的廠商上班，該間公司擁有專門建造無塵室的技術，就連台積電是她們的主要客戶

▲捐贈給桃園某大醫院的高科技隔離方艙。（圖／翻攝施景中臉書）

▲移動型高效能風扇過濾設備。（圖／翻攝施景中臉書）

就是濾能股份有限公司的業務經理呂小姐

呂小姐曾說「你們在前線打仗，我們要盡量確保你們彈藥裝備安全無虞。」