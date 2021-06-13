不只賈永婕！護國神山廠商「保醫護彈藥無虞」　醫揭善舉

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施景中解釋，疫情爆發後已經一個多月，篩檢站需求量也增多，但大多數很陽春，當時新北某些篩檢站甚至無法借到室內場所，願意幫忙篩檢的醫師，必須穿著綿密隔離設備，戴N95及面罩在烈日下工作。他坦言，還聽說東部有護理師，因在太陽下久站而中暑昏倒。
施景中指出，南部就有醫師自己籌資，去和廠商設計搭建不用曬太陽的篩檢亭，還附有正壓設備，而廠商不僅依規格用成本價做出來，還買一送一，「醫師的義舉和廠商的善行，後來讓許多醫院體系紛紛檢討仿效，不再讓自己的人要同時曝露風險與毒曬。」
隨後施景中也分享，有朋友在一家專門協助台灣護國神山的廠商上班，該間公司擁有專門建造無塵室的技術，就連台積電是她們的主要客戶，其強項在於能過濾掉微污染分子，平時過濾的分子大小約是COVID 19的1/10，「她們公司已經默默捐了好幾個正壓篩檢亭，裡面都是有裝空調設備，非常舒適。」
施景中透露，先前醫院設備缺乏消息曝光後，友人也在第一時間連絡他，表示公司願意提供幫助，「她們二話不說，馬上又籌組三架篩檢亭，無償捐給三家大型醫院使用。」但不能讓她們公司不斷賠錢做善心，後續也有多間醫學中心向企業募款，再由企業捐贈，目前也迅速完成了好幾架正壓篩檢亭的設置。
施景中也公布這名善心人士，就是濾能股份有限公司的業務經理呂小姐，他透露疫情爆發後，各家醫院紛紛告急，負壓病房設備裝置相當不足，但「濾能」馬上趕工，做出許多移動型的高效過濾風扇，只要一天的簡易施工，就可達到微負壓病房。
施景中表示，呂小姐曾說「你們在前線打仗，我們要盡量確保你們彈藥裝備安全無虞。」讓施景中聽聞十分感動，感謝良心企業對台灣的付出。最後施景中亦喊話「願光榮獻給這些默默付出金錢、與心血，貢獻台灣高科技強項的善心人。」
貼文一出後，至今已有超過萬人按讚，不少網友感動直呼「謝謝所有參與的善心人士」、「感動！台灣之所以好，是有這些善良的人民！」、「好有愛」、「感謝這些默默幫助、守護台灣的人」、「好感動..謝謝所有第一線人員以及所有善心企業與人士的付出」。（編輯：陳雅雲）
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