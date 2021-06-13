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日本泡麵「一設計」太貼心！女愣：台灣怎沒有　網曝關鍵

▲有女網友買了日本品牌「日清」的泡麵，發現上頭附有貼心設計，好奇詢問「為什麼台灣的泡麵都沒有人要做這個啊！」而引來眾人分析理由。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有女網友買了日本品牌「日清」的泡麵，發現上頭附有貼心設計，好奇詢問「為什麼台灣的泡麵都沒有人要做這個啊！」而引來眾人分析理由。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 19:05:56｜2021-06-13 19:17:17

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有女網友指出，自己買了日本品牌「日清」的泡麵，發現上頭有貼心設計，讓她驚訝直呼「為什麼台灣的泡麵都沒有人要做這個啊？」而引來許多行家分析原因。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己買一碗日本泡麵品牌「日清」的商品，卻發現杯麵蓋上附有多個孔洞，藉此方便消費者能夠將麵湯倒出。第一次看見這貼心設計，也讓她好奇詢問「這個在日本泡麵很常見吧？為什麼台灣的泡麵都沒有人要做這個啊！有沒有卦」。

▲網友指出杯麵蓋上有許多洞孔。（圖／翻攝PTT）
▲網友指出杯麵蓋上有許多洞孔。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多網友分析原因在於成本問題和台人需求不同，直言「增加成本吧，是說現在要倒湯也不難吧」、「加那玩意一碗起碼貴一倍」、「有啊，之前炒麵乾麵口味有做，銷量不好就消失啦」、「自己戳，不需要」、「成本會增加很不方便」、「方便消費者但降了自己毛利」、「台灣二十多年前就有乾麵這樣做過，近十年絕跡了，大概成本考量吧」、「對生活品質要求不一樣啊，我們吃得飽，大碗就好」。

甚至還有行家分享其他做法，直言「不要整個蓋子撕開。在一開始打開的反邊，泡好後拉開小洞倒湯就可以啦，不用多設計」、「一開始不要全開，在另一邊開一個小洞不就好了」、「不要全撕開，另一邊留個小開口就好啦！我都這樣很方便」。（編輯：陳雅雲）

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