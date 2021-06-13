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85歲以上接種疫苗通知單送畢　林右昌：免排隊一定打得到

▲本土疫情未見趨緩，基隆市共累積248人確診，市長林右昌今（13）日下午召開疫情記者會中說明，今天基隆市有7例確診，其中仁愛市長專案有2例。（圖/基隆市政府提供）
▲本土疫情未見趨緩，基隆市共累積248人確診，市長林右昌今（13）日下午召開疫情記者會中說明，今天基隆市有7例確診，其中仁愛市長專案有2例。（圖/基隆市政府提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-13 19:06:59

本土疫情未見趨緩，基隆市共累積248人確診，市長林右昌今（13）日下午召開疫情記者會中說明，今天基隆市有7例確診，其中仁愛市長專案有2例。此外，基隆市85歲以上長者的疫苗接種通知單已於昨晚送達，將在15、16日在各區按照接種時間來施打。

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林右昌說，中央流行疫情指揮中心公布國內新增本土174個案例，基隆市有7例確診，其中3例屬家庭群聚，2例仁愛市場賣魚及賣菜攤商，1例洗腎診所及1例與確診個案接觸者。

林右昌指出，從日前執行仁愛市場專案到現在，總共篩檢178位攤商及其家人等，有5個確診案例，仁愛市場專案目前仍持續進行中，匡列更多攤商及周邊人員進行PCR篩檢。

在疫苗施打方面，林右昌指出，本次基隆獲分配1萬2千劑疫苗，全市7258位的85歲以上長者（原住民75歲以上），在昨晚疫苗接種通知單已送達，將在15、16日在各區按照接種時間來施打。

若沒收到通知單、行動不便需專車接駁或戶籍不在基隆的人，可以在端午節後聯繫區公所，接種時間以收到的通知單為主﹔至於家中不良於行，無法出門的長輩，則會由里長造冊，衛生所另安排時間到府施打。

林右昌強調，長輩一定打得到，不需要預約、不用排隊，長者只需要帶接種通知單、健保卡及接種評估及意願書至指定地點打疫苗。接種站包含，仁愛區公所、中正區公所、中山高中、市立體育館、建德國小、武崙國小、碇內風雨籃球場、七堵火車站與百福國中。

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