人性古今皆然！《羅織經》　一部專門教人製造冤獄的典籍

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《羅織經》被視為中國歷史上數一數二的邪惡典籍，共有12卷，依序是：閱人卷、事上卷、治下卷、控權卷、制敵卷、固榮卷、保身卷、察奸卷、謀劃卷、問罪卷、刑罰卷、瓜蔓卷；前9卷主要是來俊臣對政治和人性的理解，後3卷才是真正進行羅織罪名的實作部分。短短不到一萬字卻道盡了人與人之間的利害關係，據說當時連女皇武則天看完此書，都曾說道：「如此機心，朕未必過也」，可見此書中確實蘊含可怕的政治智慧。
有關《羅織經》前9卷的基礎概念，首先在「閱人卷」中，來俊臣便開門見山地說，人間的情誼大多是裝模作樣，世間的俗事大多是虛情假意，人的本性都是自私的、都有不同種類的慾望，就連聖人都無法超脫這一點，而人之所以被迫害，常常是因為對他人缺乏深入的了解，以及對他人過於心慈手軟。從歷史上的齊桓公、吳王夫差、隋煬帝楊廣、王莽的例子，都證明人的內心藏著太多的欺騙，世道本就無情，只懂得做好事的人往往都是一場空，與其相信他人還不如相信自己，必須時時刻刻防範別人，切勿心存僥倖。
在「事上卷」中，來俊臣則說到，上級和下級的心意不一致，往往便會產生禍事，所以只有愚蠢的人才會固持己見，聰明的人便會懂得要暗中猜度上頭的心思；而且，沒有一個主子會真的喜歡能力過人的臣子，能當上主子的人也一定有其過人之處，所以聰明人還要懂得步步為營，曉得將功勞讓給主子、罪過留給自己，戒備警惕之心絕不能丟棄，才智和勇敢絕不能顯露，為了生存和取信主子，即使是最親近的人，也必須忍心將其推上絕路。
而「治下卷」裡，來俊臣認為，上級與下級交往不可過分親密，要讓下級感受到上級的威嚴，從而心生敬畏。對於下屬，要知道如何以其喜好引誘、以其恐懼脅迫，恩威並施，賞賜不要吝惜，懲罰也要合時宜。有才能可被己所用的人，如果對於自己沒有太大的威脅，要暗中容忍；如果對方無法被自己馴服，即使才能出眾，也必須除掉。
懂得事上和治下後，該如何牢牢抓住權力(控權)？這就類似鳥盡弓藏的概念，混亂時期要重用有能之士，但等天下平定後就要將人剷除，大治時期只用忠於自己的人，即使平庸無才也沒關係，因為這樣的人更容易掌握和順從。要懂得用錢財、爵祿、名位攏絡人心，再將他們架空，如此一來便沒有得不到的權力，自己也不會有所損失。
在來俊臣眼中，也沒有永遠的敵人或是朋友，大眾共同的敵人不一定就是自己的敵人，但若是上級的敵人，即使是自己的親友，也要當作敵人。與其在不知情的狀況下，誤將敵人當作朋友，還不如把天下的人都看成竊賊，對待親友像對待陌生人，如此就算被人們厭惡，卻能免遭禍患，也沒有什麼損失。
做好前面幾點，才能談如何「鞏固榮耀」和「明哲保身」。來俊臣認為，官位從來都沒有固定的主人，而身為臣子，唯一不變的就是要取悅君主，只要是君主寵幸的人，就必須想辦法結交；而且在懲罰人的時候，最好要把他祖宗八代、親近遠疏都查清楚，以免自己不長眼，得罪到根本惹不起的人。
最後要提的「察奸卷」、「謀劃卷」，來俊臣說了，若是當奸臣有好處，則人人都可以成為奸臣，如果當忠臣會招致禍患，人們就很難會想成為忠臣，奸臣多、忠臣少，這是世間真實的狀況，說自己是忠臣而厭惡奸臣，則是世間最普遍的表象；一個人是忠是奸，皇帝說的才算，君主任用信任的人，即使是奸臣也被視為忠臣，君主拋棄不用的人，即使是忠臣也被視為奸臣。
儘管《羅織經》這本奇書，放在現代職場、官場、商場，都有它一定的道理和可運用之處，但害人之心不可有、防人之心不可無，更重要的是從反面汲取益處，以達到洞悉其奸，勿受其害的正向目的。雖然來俊臣權傾一時，下場卻是相當悽慘，官場上為所欲為多年，讓他的膽子越來越大，最後竟然想羅織罪名，誣告武氏諸王及太平公主，結果遭皇族成員聯合反對，最終於萬歲通天二年（697年），被斬首於鬧市。