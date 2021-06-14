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頭髮恐沾染病毒！醫曝「返家消毒8流程」：沒出門也要洗

▲皮膚科醫師張佳穎在臉書表示，病菌有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮上，她並傳授「返家消毒8流程」，提醒大家「沒出門還是要洗頭！」（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲皮膚科醫師張佳穎在臉書表示，病菌有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮上，她並傳授「返家消毒8流程」，提醒大家「沒出門還是要洗頭！」（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 09:38:13

台灣新冠疫情嚴峻，民眾紛紛改變生活習慣，許多人甚至直接不出門，一切以網購為主。然而，若是外出，頭髮、皮膚上不免會接觸到各種病毒，對此，皮膚科醫師張佳穎就在臉書傳授「返家消毒8流程」，提醒大家切莫掉以輕心，「沒出門還是要洗頭！」

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張佳穎醫師昨（13）天發文表示，中午八大電視台播出採訪，關於疫情期間外出回家還有居家避疫洗頭的問題，她建議，出門回家後，務必做3件事「洗手、洗澡、洗頭」，就算沒出門，「還是要洗頭！」

張佳穎醫師指出，好理解的方式，就是把外面當成「可能有病毒」 ，把家裡當成「乾淨區」。只要出門，病菌就有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮、皮膚、衣物上，雖然風險不高，不過為了保護家人，也維持家裡的舒適乾淨。回到家除了洗手之外，洗頭當然也是很重要的。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）

她並跟大家分享自己近期出門回家後的「消毒流程」：1.門外放一小瓶消毒酒精，摸門把前先消毒手和門把，再拿鑰匙開門。2.無線手持抗菌機消毒全身和包包。3.用酒精消毒手機。4.口罩丟棄。5.肥皂洗手。6.換下外出衣物。7.洗頭：建議使用溫和洗髮清，泡沫至少停留20秒。可用潤髮產品，但少用造型品以免沾染灰塵。8.洗完澡，才放心和家人接觸，坐在沙發。

張佳穎醫師也提醒，居家時間，根據個人頭皮出油程度，和活動岀汗量決定洗頭的次數，以乾淨舒適為原則。不過，「現在是夏天，即便沒有出門曬，流汗較少，頭皮仍會有出油和皮屑，大部分來說一兩天洗一次為宜，如果運動次數較多，運動完馬上洗澡洗頭是最舒服的。」文末，她更呼籲大家「端午連假，我們在家吃粽子保平安」。（編輯：許苡晴）

▲皮膚科醫師張佳穎在臉書表示，病菌有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮上，她並傳授「返家消毒8流程」，提醒大家「沒出門還是要洗頭！」（圖／翻攝自張佳穎臉書）
▲皮膚科醫師張佳穎在臉書表示，病菌有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮上，她並傳授「返家消毒8流程」，提醒大家「沒出門還是要洗頭！」（圖／翻攝自張佳穎臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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