名家論壇》黎榮章／民進黨因疫苗面臨執政危機？

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綜觀這波疫情，「疫苗議題」可堪稱首要攻防戰場。觀察藍營臉書粉專，可發現從5月10日本土疫情大爆發開始，藍軍的臉書頻道提及「疫苗」的數量，從起初的十餘個，兩週內成長到60餘個，漲幅約3倍，無論是藍營政治人物羅智強、賴士葆，或有意角逐黨主席的大咖韓國瑜、朱立倫、連勝文等都火力全開，加上親藍粉專如比特王、韓黑父母不崩潰等，泛藍陣營陸續發現主打疫苗的效益極高，相關發文一下子遍地開花，總計創造近2萬則聲量。
反觀綠營的臉書粉專，自這波本土疫情以來，由於疫苗量遠遠不夠，不僅遭對手親門踏戶踢館，連自家支持者也動搖，據QuickseeK快析輿情資料庫分析，綠營粉專和疫苗有關的貼文下方留言中，負面留言竟高達6成，整體氣勢盪到谷底。不管是總統蔡英文在臉書分享國產疫苗進度，還是行政院長蘇貞昌分享COVAX分配的疫苗到貨，甚至前副總統陳建仁分享流行病學專業文，底下的負面留言比例都明顯比過去高了許多。
進一步以類據分析這些負面留言，發現其內容以批評民進黨執政無能為首，佔21％，痛批購買不到疫苗，只懂得長期靠大內宣博取好感令人反感。第二名則是朗朗上口的「缺水缺電缺疫苗」，佔20％，疫情嚴峻期間適逢單週兩次跳電，可謂屋漏偏逢連夜雨，給了民怨一個大大的宣洩出口。至於醫療量能、國產疫苗、3+11等也都有8至15％的討論量。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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