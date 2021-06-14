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名家論壇》黎榮章／民進黨因疫苗面臨執政危機？

▲總統蔡英文因疫情爆發、疫苗購買不力，支持度跌至第二任以來期新低。（圖／民進黨中央黨部提供）
▲總統蔡英文因疫情爆發、疫苗購買不力，支持度跌至第二任以來期新低。（圖／民進黨中央黨部提供）

文/黎榮章

2021-06-14 09:35:55｜2021-06-14 09:47:35

本土疫情延燒多時，重重打擊民進黨政府的執政滿意度，台灣民意基金會5月民調，恰好在本土單日確診個案破百當周進行，民調結果顯示，將近9成受訪者感受到疫情對日常生活的影響，且超過5成認為這次爆發是人禍造成，認為民進黨購買疫苗不力，也因此讓總統蔡英文支持度應聲跌破5成，剩下45%，創下她第二總統任期以來的新低。

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據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，近1個月國、民兩黨的網路好感度（P/N值）走勢，可看出跟傳統民調相同趨勢，從4月底華航群聚開始，民進黨好感度就走下坡，到本土疫情大爆發的5月底，民進黨好感度更直接腰斬。而國民黨起初也因高喊普篩、封城，造成民眾恐慌，使其好感度走低，但五月底聚焦主打「疫苗」，終於切中民眾心之所繫，好感度從0.11成長至0.17，國民黨逮住民氣可用，猛批民進黨「給我疫苗」，網路好感度拉高。

▲民進黨、國民黨：網路好感度走勢（圖／QuickseeK提供）
▲民進黨、國民黨：網路好感度走勢（圖／QuickseeK提供）
綜觀這波疫情，「疫苗議題」可堪稱首要攻防戰場。觀察藍營臉書粉專，可發現從5月10日本土疫情大爆發開始，藍軍的臉書頻道提及「疫苗」的數量，從起初的十餘個，兩週內成長到60餘個，漲幅約3倍，無論是藍營政治人物羅智強、賴士葆，或有意角逐黨主席的大咖韓國瑜、朱立倫、連勝文等都火力全開，加上親藍粉專如比特王、韓黑父母不崩潰等，泛藍陣營陸續發現主打疫苗的效益極高，相關發文一下子遍地開花，總計創造近2萬則聲量。

▲藍營臉書粉專：疫苗相關貼文
▲藍營臉書粉專：疫苗相關貼文 貼文頻道數趨勢（圖／QuickseeK提供）
反觀綠營的臉書粉專，自這波本土疫情以來，由於疫苗量遠遠不夠，不僅遭對手親門踏戶踢館，連自家支持者也動搖，據QuickseeK快析輿情資料庫分析，綠營粉專和疫苗有關的貼文下方留言中，負面留言竟高達6成，整體氣勢盪到谷底。不管是總統蔡英文在臉書分享國產疫苗進度，還是行政院長蘇貞昌分享COVAX分配的疫苗到貨，甚至前副總統陳建仁分享流行病學專業文，底下的負面留言比例都明顯比過去高了許多。

▲綠營臉書貼文：疫苗相關貼文
▲綠營臉書貼文：疫苗相關貼文 負面留言類聚分析（圖／QuickseeK提供）
進一步以類據分析這些負面留言，發現其內容以批評民進黨執政無能為首，佔21％，痛批購買不到疫苗，只懂得長期靠大內宣博取好感令人反感。第二名則是朗朗上口的「缺水缺電缺疫苗」，佔20％，疫情嚴峻期間適逢單週兩次跳電，可謂屋漏偏逢連夜雨，給了民怨一個大大的宣洩出口。至於醫療量能、國產疫苗、3+11等也都有8至15％的討論量。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.42%82.58%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.33%14.67%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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