林智群發文讚賈永婕！「這5字」卻被嗆翻：徹底打回原形

新冠疫情在台灣仍持續延燒，藝人賈永婕昨（13）日在臉書表示，自己收到私訊得知醫院缺號稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（High-flow nasal cannulae, HFNC）後，立刻聯繫原廠，並在2天之內募到價值6804萬元的252台HFNC，此舉引發外界一片盛讚。對此，知名律師林智群在臉書直誇「賈永婕人美心美，向她致上最高敬意！」不過，文末hashtag「5字」卻被嗆翻，有網友直呼「徹底打回原形！」





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賈永婕13日凌晨發文表示，自己日前收到一名南部醫院護理主任的私訊，表示醫院目前最缺的是一台全配定價27萬的「救命神器」，也就是高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），賈永婕第一時間除了向身邊醫生朋友詢問後，得知由於公立醫院需要招標採購程序才能緊急購買，連忙與原廠聯繫，並在問到台灣有現貨後，立刻和老公王兆杰捐贈了15台，「所以我們直接買機器捐物資給醫院，直接又快速，現在就是在搶時間跟時間賽跑」。





賈永婕更一通一通電話打給企業界的朋友，每個朋友全部都熱血參與，沒有一個人拒絕賈永婕。她表示，目前為止自己總共募集到了330台還在持續增加中，星期五將完成所有金流、了解各大醫院的需求數量，星期六拆箱組裝準備出貨。





▲賈永婕總共募得330台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），她的先生就捐15台。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

對此，林智群在臉書發文表示，這是「最近一個月聽到最棒的事情，承平時期，大家都溫良恭儉讓，碰到疫情，人性就跑出來了，一堆人用上帝視角、馬後砲的罵，有辦法的人，偷偷打了疫苗，不明白事理的人，看什麼信什麼，所謂時窮節乃現，就是如此。」





林智群接著說，還好還是有很多人願意幫台灣作一點事情，而不是謾罵，他更大讚「賈永婕人美心美，向她致上最高敬意！」並在文末標記「大S學著點」。而對於這5字，有網友直呼「讚美人是好事，但最後還不忘酸人，徹底打回原形！」而林智群則霸氣回嗆「我原形就是這樣，喜不喜歡隨便你。」同時也在另一篇貼文中指出「大S沒捐，一堆人拿小S捐器材的新聞要我道歉，我覺得莫名其妙，如果他們可以接受『姐姐離婚等於妹妹離婚』這個觀念，我們再來談。」





▲林智群律師在臉書大讚「賈永婕人美心美，向她致上最高敬意！」同時在文末標記「大S學著點」。（圖／翻攝自林智群臉書）