馬雲爆曾遭軟禁！如被「關門打狗」發誓乖乖聽黨的話

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談到共產黨的議題時（約1小時11分左右開始），郭文貴以馬雲為例，爆料中國政府質問馬雲「是誰讓你發展的呀？」馬雲回答是員工卻被掌嘴，因為正確答案是「共產黨的改革開放」，阿里巴巴能有今天都要感謝共產黨的解放，不然早就被大清朝搞死了。中共接連提出幾個問題，強迫馬雲承認「一切沒有黨不行」、「豪無政治野心」，發誓嚴格遵從黨的指導。
雖然馬雲的狀況外界無法得知，但對中國政府借「反壟斷執法」追殺阿里巴巴與馬雲《日經亞洲》分析，馬雲和他成立的阿里巴巴、螞蟻集團並未犯下任何有別以往的大錯，真正出現轉變的是共產黨領導階層。
阿里巴巴4月被反壟斷執法，罰款182.28億人民幣，相當於該集團2019年國內銷售額的4%，同月，中國4家監管機構要求螞蟻金服出包括支付寶在內的所有金融業務，移交給新成立的金融控股公司，並接受有關部門的嚴格監督。
《日經亞洲》指出，2022年中國共產黨即將召開全國代表大會，為習近平是否繼續執政的關鍵，對商界的管制可能為的是鞏固政權。習近平收緊對私營企業的管制可以追溯至2015年夏天，上海股市恐慌導致基準上證綜合指數下跌8%，中共領導階層介入進行物價操作，公安偵查組進入北京北京金融區證監會大樓，宣布聯合嚴打惡意賣空，開始以涉嫌非法操弄股價為由，對貿易公司進行調查。
另一個原因是馬雲與江澤民派系的關係密切，《日經亞洲》指出，上海派系在工業領域佔有一席之地，但隨著習近平加速權力集中，江派的政治影響力明顯減弱，而政治常常是中國企業的護城河，江派勢力消退勢也導致馬雲處境艱難。同時，螞蟻金服IPO的募股說明書掩蓋了股權複雜性，實際上螞蟻與一些與江系政治家族有關，也令北京深感不安。
與太子黨或是紅二代之間建立關係，過去或許能夠讓中國企業家順風順水，但在習近平時代這些都已經不是「免死金牌」，日媒以中國第三大保險公司安邦集團的高管吳小暉一案為例，他是鄧小平的外孫女婿，在2017年十九大前被拘捕，最後被判處18年監禁，和吳小暉一樣出身浙江的馬雲，是否步上其後塵備受外界關注。