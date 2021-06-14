台大化學系爆1人確診　系館緊急閉館清消

台大今（14）日又傳出確診個案，台灣大學化學系昨接獲緊急通知，有1名確診個案，上午9點起緊急封閉系館進行消毒，所有人員非經系主任等同意不得進入，同時公布確診者足跡，包含系館B棟4樓和A棟3樓實驗室，最後一次進入系館時間為10日。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-14 11:10:06
台大化學系指出，確診新冠肺炎的成員於6月12日出現喉嚨痛與發燒症狀，前往醫院篩檢，於6月13日下午確診，該成員主要活動範圍在系館B棟4F，偶而會到A棟3F實驗室拿取樣品，最後一次進入系館時間為6月10日，進入系館後使用客梯到達工作空間。
台大化學系表示，校方目前匡列與確診者在症狀出現前3天有密切接觸者，而其他足跡重疊的人則列為自我健康監測，風險較高的密切接觸者將進行篩檢，系上也將視採檢結果隨時調整防疫消毒措施，並呼籲未被匡列的人不要緊張，密切注意身體狀況，保持警覺並參考自我健康監測等資訊。
台大化學系表示，化學系系館（積學館） 自今天上午9時起閉館，進行館舍消毒，一切服務暫停，所有人員非經系主任、副系主任或貴重儀器中心主任同意不得進入系館，未受匡列且足跡有重疊的成員請不要緊張，應密切注意身體狀況，並保持警覺。
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