端午節後運勢上上籤！「3星座」財神相伴　大財小財通發

今（14）天就是一年一度的端午節了，想知道你的運勢好壞嗎？根據搜狐星座命理專欄《卡哇伊》分析，端午節結束後，「3星座」將喜迎人生上上籤，不僅霉運一掃而光，身邊還有財神相伴，大財小財一起發！趕快來看看自己是不是幸運兒之一吧！

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▲搜狐生肖命理專欄《卡哇伊》近日公布，端午節後好運爆棚的「3大星座」，他們除了擺脫霉運外，身邊還有財神相伴，財運大旺！（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

× ▲搜狐生肖命理專欄《卡哇伊》近日公布，端午節後好運爆棚的「3大星座」，他們除了擺脫霉運外，身邊還有財神相伴，財運大旺！（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

雙子座





端午節過後，雙子座雙喜臨門，不僅財運好，桃花也旺盛！他們的運勢好到讓人眼紅，財運紅得發紫，日進斗金生意旺，日子越過越舒適，不僅如此，還會有財神相伴，正財運勢不斷增長，同時橫財大增，收穫更多錢財。在錢財大發的同時，桃花也持續加旺，感情世界喜事不斷，容易遇到心儀的有緣人。假若雙子座能好好把握，可以很快結果單身的生活。





射手座





端午節過後，射手座人生進入上上簽，屆時單身的射手座人桃花將會朵朵開，建議多出門走走，有望成功脫單。而已婚的射手座也會迎來添丁的大喜事，家中喜添一位新的小成員，同時射手座還會巧遇人生中的大貴人，在貴人的幫助下，獲得一次大發橫財的機會，這一筆橫財能夠作為第一桶金，從此走上人生巔峰，過上富裕安樂的生活。





牡羊座





恭喜牡羊座！端午節過後，霉運走好運來，喜迎人生巔峰。他們將財氣沖天，得貴人相助，行大運賺大錢，大財小財一起發，事業一切順心順利。對於牡羊座人來說，只要抓住適當機會，便能給家人和自己帶來好運，也能在事業上輕鬆實現人生目標。另外，單身的牡羊人將有真愛降臨，各種聚會相親活動增多，讓他們有機會遇上心儀的對象，墜入浪漫愛河。（編輯：許苡晴）



