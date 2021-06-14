定調社區感染　雙和醫院普篩再增行政、傳送人員確診

衛福部雙和醫院6月10日爆發院內的群聚感染，當時共有9人確診，同日也立即啟動全院員工、病人及陪病者的普篩；雙和醫院表示，今（14）日清晨報告出爐，新增2名工作人員確診，初判為個別獨立的社區感染事件，明（15）日恢復常規且必要的住院服務。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-14 12:04:55
雙和醫院說，10日發生病人篩檢陰轉陽引發院內感染的事件，當日即啟動全院的員工（含外包人員）、病人（含護理之家住民）及陪病者的普篩；報告於今日清晨出爐，新增1名行政及1名傳送人員共2人確診，初判為個別獨立社區感染事件，經疫調評估因業務性質單純且均未接觸病人，不影響院內醫療業務。
雙和醫院指出，院方已依照指揮中心的規範，完成隔離、匡列及安置接觸者、清消環境等作業，除原已通報的陽性個案外，全院人員、病人及陪病者全數均為陰性；此外，全院篩檢已完成，醫療服務量能不受影響，將於明（15）日上午恢復常規且必要的住院服務。
雙和醫院認為，依普篩的結果，初步判斷現有的感染多為社區事件引起，除高風險單位的醫護人員需每5日至7日篩檢外；院方也配合新北市政府衛生局的規範，將全院員工、病人及陪病者納入加強篩檢頻率的計畫，並將嚴格控管陪病者，避免因社區感染的事件，而影響重症醫療的照護量能。
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