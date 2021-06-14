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未設籍長者是否能施打疫苗？侯友宜：以在籍者為優先

▲侯友宜指出，新北市在施打的序列非常清楚，85歲以上的在籍者為優先，採分區、分里、分時段、分流的方式施打。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，新北市在施打的序列非常清楚，85歲以上的在籍者為優先，採分區、分里、分時段、分流的方式施打。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-14 13:33:53

新北市85歲以上長者接種疫苗的資訊、流程混亂，甚至未設籍確有居住事實的長者是否能施打，也於中央的指引不同調，引發民怨；對此，新北市長侯友宜今（14）日強調，還是以在籍者為最大的優先，請里民們一定都要配合。

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▲侯友宜在警察局長黃宗仁的陪同下，前往新北市刑事警察大隊慰勞科偵隊的同仁。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜在警察局長黃宗仁的陪同下，前往新北市刑事警察大隊慰勞科偵隊的同仁。（圖／新北市政府提供）
 

警察節前夕，侯友宜在警察局長黃宗仁的陪同下，前往新北市刑事警察大隊慰勞科偵隊的同仁；針對未設籍新北的85歲以上長者，新北昨（13）日突然鬆口改以「上網登記」的方式因應，不僅很多人不知道這項的訊息，有里長還抱怨接種疫苗的流程有點亂，新北市議員何博文也批「整備工作一團亂，亂到不忍卒睹」，且接種的地點改來改去，難道要里長「滾動式」通知嗎？

▲侯友宜指出，新北市在施打的序列非常清楚，85歲以上的在籍者為優先，採分區、分里、分時段、分流的方式施打。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，新北市在施打的序列非常清楚，85歲以上的在籍者為優先，採分區、分里、分時段、分流的方式施打。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜指出，新北市在施打的序列非常清楚，85歲以上的在籍者為優先，採分區、分里、分時段、分流的方式施打，網路預約是因為有些的在籍者，沒有辦法在指定的時間施打，可透過網路預約到想指定的時間施打；接種疫苗還是以在籍者為最大的優先，因為網路的名額非常有限，原則上還是以里幹事、里長的電話通知、廣播為主，呼籲請里民們一定都要配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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