未設籍長者是否能施打疫苗？侯友宜：以在籍者為優先

新北市85歲以上長者接種疫苗的資訊、流程混亂，甚至未設籍確有居住事實的長者是否能施打，也於中央的指引不同調，引發民怨；對此，新北市長侯友宜今（14）日強調，還是以在籍者為最大的優先，請里民們一定都要配合。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-14 13:33:53
警察節前夕，侯友宜在警察局長黃宗仁的陪同下，前往新北市刑事警察大隊慰勞科偵隊的同仁；針對未設籍新北的85歲以上長者，新北昨（13）日突然鬆口改以「上網登記」的方式因應，不僅很多人不知道這項的訊息，有里長還抱怨接種疫苗的流程有點亂，新北市議員何博文也批「整備工作一團亂，亂到不忍卒睹」，且接種的地點改來改去，難道要里長「滾動式」通知嗎？
侯友宜指出，新北市在施打的序列非常清楚，85歲以上的在籍者為優先，採分區、分里、分時段、分流的方式施打，網路預約是因為有些的在籍者，沒有辦法在指定的時間施打，可透過網路預約到想指定的時間施打；接種疫苗還是以在籍者為最大的優先，因為網路的名額非常有限，原則上還是以里幹事、里長的電話通知、廣播為主，呼籲請里民們一定都要配合。
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