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野球名人房／中職火球時代來臨　「大帥」曹竣崵分析原因

▲曹竣崵認爲很多投手身體素質非常好，教練必須教導選手如何運用「大腦」來投球。（圖／陳人豪 攝）
▲曹竣崵認爲很多投手身體素質非常好，教練必須教導選手如何運用「大腦」來投球。（圖／陳人豪 攝）

運動中心/綜合報導

2021-06-14 19:30:00

警察先生有人超速！職棒32年球場的測速槍特別忙碌，一次又一次亮起紅燈驚呼球迷，而這些「肇事者」都非常年輕，幾乎都在20歲上下，像是徐若熙、古林睿煬、曾峻岳等年輕世代強投輩出，他們頻頻飆出動輒150公里的快速球，帶領中職走向「火球時代」，因此這集的《野球名人房》邀請昔日強投「曹大帥」曹竣崵來評點中職火球男崛起原因。

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味全龍投手徐若熙在生涯一軍初登板就技驚四座，投出第一球就飆出152公里，不僅如此，該場比賽的11個出局數全部都用三振來解決對手，刷新聯盟多項紀錄。不過說到新人年就引起騷動，這集的來賓曹竣崵也不遑多讓，1999年初登板就投滿八局飆出九次三振無失分，隨後更是連續三場比賽投出完封勝，獲得「曹三封」的稱號。曹竣崵回憶自己初登板的狀況，他說：「其實過程都不太記得，只知道布萊恩救援成功讓他拿下首勝，初登板拿勝投的記憶會跟我一輩子」。

曹竣崵認為，近幾年中職能出現那麼多「速球派」強投，要歸功於二軍系統的養成，甚至還希望中職可以像國外一樣設立新人聯盟，讓年輕選手能更快速地適應職棒環境，「東哥」黃忠義也非常認同曹大帥的說法，他覺得如果沒有二軍的話中職不會一下子有那麼多表現優異的新秀。至於火球男崛起跟換球有沒有關係？東哥打趣地說：「應該是沒有太大關係，不可能因為換球讓130幾公里的球速變成150」。

但曹竣崵也提到，選手最害怕的就是受傷，他表示：「受傷通常都是疲勞累積造成的，很多選手分不清楚痠跟緊的差別，因此沒有特別去處理，最後就變成受傷」，大帥也以親身經歷建議年輕選手，真的有不舒服一定要讓教練知道，而教練也要非常了解選手需要什麼幫助，盡力去協助選手。

至於成為少年強投需要具備哪些條件和特質？6/14（一）端午節晚上10點，曹大帥和東哥會在節目中分享他們的答案，所以有興趣的球迷朋友記得準時鎖定《野球名人房》。（編輯：吳忠育）

 

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