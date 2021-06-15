名家論壇》黎榮章／疫情還沒降溫 陳時中已由盛轉衰？
本土疫情持續嚴峻，根據ETtoday最新民調顯示，5月中以來因三級警戒和學校停課都延長，民眾生活大受影響，又出現「校正回歸」爭議，讓防疫指揮官陳時中好感度排行從第5名跌到第10名，差點掉出排行榜外，一時間「陳時中掉落神壇」的說法再度盛傳，批評指揮中心的大有人在，「逆時中」再也不是不敢說、不敢做的事。
文/黎榮章
2021-06-15 12:00:00
透過QuickseeK快析輿情資料數據，觀察近60天以來網路的熱門政治議題，不難想像為什麼陳時中面臨空前挑戰。四月初清明連假發生太魯閣事故，造成重大人員傷亡，成為政治輿情焦點，從救援到究責，足足討論三個禮拜；四月起4大公投案就位，藍綠雙方都準備好要到全國宣講；五月初輿情重點很快的轉到民進黨的黑道黨員問題。一直到5月11日本土疫情爆發，此後至今的1個多月，政治輿情基本上大勢底定，重點全擺在防疫，而對比5月11日前後的政治輿情聲量，後者平均每週聲量為前者的1.7倍。面向單一、討論量大幅增加是這1個月來政治輿情的特色，而輿情的主角，想當然耳就是陳時中。
利用QuickseeK快析輿情資料庫繼續分析，可以看到隨著疫情迅速增溫，陳時中的負面聲量也從5月初開始的一路走高，受批評的議題面向越來越廣，包括機師染疫破口、疫苗假不支薪、到雙北升三級、校正回歸，以及近來越來越響的疫苗討論。對比爆發本土疫情前後，陳時中平均每週的負面聲量，從原先的5千則漲到5萬則，增加了10倍，顯示不僅防疫工作緊繃，陳時中的個人聲望也來到最緊張時刻。
若縮短時間軸，觀察近期政治人物的聲量排行榜，更可以證明陳時中面臨空前危機：近期陳時中的聲量是總統蔡英文的2倍餘，就算是地方首長聲量最高的柯文哲，總聲量也輸陳時中好大一截，差了將近一倍。全國上至總統、閣揆、下到地方首長和立委，在疫情之下都宛如配角，沒有一個政治人物的聲量能跟陳時中相比。而高聲量也帶來無與倫比的放大檢視，從熱門話題可看到，無論是陳時中對採購國產疫苗的說法、或對民間協助採購疫苗的回應，都引發眾多議論，即便執政團隊頻頻出面緩頰，但只要疫情無法降溫、疫苗沒到港，執政團隊的誰說什麼，都很難進到民眾心裡頭去。
陳時中過往的聲望，本就隨疫情狀況高高低低，陳時中掉落神壇的說法也不是新鮮事，但綜觀過去一年以來，無論是寶瓶星號、磐石艦染疫，或今年初的部桃群聚，最終都成功清零，陳時中終究能解除危機、聲勢再起；但近1個月來的本土疫情空前嚴峻，若不見降溫跡象，又未能即時獲得疫苗，陳時中恐怕真的將由盛轉衰。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com