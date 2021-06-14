宋承憲怕被《VOICE 4》排擠　「劇本翻爛」壓力大做惡夢

我是廣告 請繼續往下閱讀
記者會上，新加入的導演申勇輝與宋承憲都坦言，要加入這部人氣戲劇「壓力超級大」，宋承憲更說：「若戲成功是應該的，若是失敗就是我的問題。」儘管自己演戲經歷資深，壓力依舊有90%，尤其前三季的張赫、李陣郁表現精彩，幽默比喻學生時期沒轉學過，但這次想到轉學生的心情是否如此，甚至開拍前還做惡夢，很怕被大家排擠，幸好加入劇組後，演員群都很幫忙，自己很快就適應拍戲現場。
本季預告中，大魔王有著和姜權珠（李荷娜 飾）一樣的容貌，讓粉絲們驚訝不已，李荷娜就承認，這次的大魔王，的確長得跟姜權珠一樣，並且有超強聽力，所以自己也有危機意識且不安，為了怕暴雷，她很技巧性的說：「演戲的時候，鏡子前好像突然出現了犯人，我會關注那個犯人到底有多帥！」預告正反派的對決值得期待。
歌而優則演的韓團「Winner」成員姜昇潤，近幾年戲劇上的表現亮眼，這次他加入《VOICE 4》陣容，首次演警察的他表示，過去都演有犯罪經驗的角色，這次終於演個正派人物，欣慰自己的成長，同時感嘆「舉報中心」黃金時間組的配合、互動與時間上的壓力，體驗到完全沒經歷過的台詞和演技，覺得在現場學到非常多東西。《VOICE 4》6月19日起每周六、日在愛奇藝國際站播出。