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宋承憲怕被《VOICE 4》排擠　「劇本翻爛」壓力大做惡夢

▲《VOICE》前三季男主角表現太好，宋承憲坦言接下第四季要角「壓力好大」。（圖／愛奇藝國際站）
▲《VOICE》前三季男主角表現太好，宋承憲坦言接下第四季要角「壓力好大」。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-14 17:22:10

等了兩年，南韓經典驚悚懸疑劇《VOICE 4》即將回歸！今（14日）劇組舉辦記者會，宋承憲被拿來與系列前三季的男主角張赫、李陣郁相比，坦言「壓力山大」，表示終於了解當轉學生的感覺，他深怕被大家排擠，因此做惡夢，李荷娜就透露，宋承憲相當認真做功課，劇本翻到快爛掉，自己慚愧到想把手中完好的劇本藏起來。

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《VOICE 4》不同於前三季，遠離大城市開拔到濟州島拍攝，並在劇中設定成假想的島嶼做為故事發生地點；宋承憲飾演的Derek Jo，是一位韓裔美籍、隸屬於洛杉磯警察局的警察，是個原則主義者，為了調查妹妹的死因而來到該島嶼辦案。 

▲李荷娜（左）透露看到宋承憲的劇本「翻到爛掉」，感到慚愧。（圖／愛奇藝國際站）
▲李荷娜（左）透露看到宋承憲的劇本「翻到爛掉」，感到慚愧。（圖／愛奇藝國際站）
記者會上，新加入的導演申勇輝與宋承憲都坦言，要加入這部人氣戲劇「壓力超級大」，宋承憲更說：「若戲成功是應該的，若是失敗就是我的問題。」儘管自己演戲經歷資深，壓力依舊有90%，尤其前三季的張赫、李陣郁表現精彩，幽默比喻學生時期沒轉學過，但這次想到轉學生的心情是否如此，甚至開拍前還做惡夢，很怕被大家排擠，幸好加入劇組後，演員群都很幫忙，自己很快就適應拍戲現場。 

本季預告中，大魔王有著和姜權珠（李荷娜 飾）一樣的容貌，讓粉絲們驚訝不已，李荷娜就承認，這次的大魔王，的確長得跟姜權珠一樣，並且有超強聽力，所以自己也有危機意識且不安，為了怕暴雷，她很技巧性的說：「演戲的時候，鏡子前好像突然出現了犯人，我會關注那個犯人到底有多帥！」預告正反派的對決值得期待。

歌而優則演的韓團「Winner」成員姜昇潤，近幾年戲劇上的表現亮眼，這次他加入《VOICE 4》陣容，首次演警察的他表示，過去都演有犯罪經驗的角色，這次終於演個正派人物，欣慰自己的成長，同時感嘆「舉報中心」黃金時間組的配合、互動與時間上的壓力，體驗到完全沒經歷過的台詞和演技，覺得在現場學到非常多東西。《VOICE 4》6月19日起每周六、日在愛奇藝國際站播出。

▲韓團Winner成員姜昇潤加入《VOICE
▲韓團Winner成員姜昇潤是《VOICE 4》新血。（圖／愛奇藝國際站）
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