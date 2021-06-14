戶外篩檢熱爆！護理師肩揹「酷涼冰塊尿袋」頂烈日過端午

今年端午連續假期因為碰上新冠疫情，不少民眾暫緩返鄉計畫，只能宅在家中吹著冷氣吃粽子、立蛋，不過卻有一群人在這個有著祛除瘟疫習俗的端午，頂著大太陽在戶外替台灣人堅守第一線，而這群人就是協助社區戶外篩檢站的護理師們，今（14）天輔大醫院兒童急診主任王聖儒就在臉書貼文感謝這群汗流浹背的急診護理師，掀起廣大迴響。

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▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）

× ▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）

王聖儒醫師在臉書提到，今天雖是端午連續假期，但輔大醫院的社區篩檢站、志玲採檢亭都照常服務，他也拍下社區篩檢亭內大姐熱心指導著來採檢的民眾如何協助採檢過程，他特別指出「別小看這個看似簡單的步驟」，若PCR採檢完的棒子沒有正確的折斷後放入保存液的管子內，或是保存液的蓋子沒旋緊，一旦送到檢驗科後保存液流光光變成「空包袋」，可是得叫回重採。

此外，他也分享戶外篩檢站的現況，「有了三個正壓採檢亭，來協助採檢的醫師們都能在安全又涼爽的環境下採檢，再也不必穿著隔離衣，裡頭濕背秀」，接著更指出經過資訊室、醫事室的協助，社區篩檢」改成網路預約後，每天早上大排長龍搶號碼牌的人龍再也沒出現。

▲正壓採檢亭內的醫師再也不必全身著隔離衣。（圖／翻攝自王聖儒醫師臉書）

× ▲正壓採檢亭內的醫師再也不必全身著隔離衣。（圖／翻攝自王聖儒醫師臉書）

至於這些協助社區篩檢的護理師，王聖儒醫師說因為他們在戶外走動沒有冷氣吹，貼心的急診同仁也為她們做了急診特製的消暑小物「酷涼冰塊尿袋」，「碰到公關室許主任，說他要趕著去看泰山體育館內疫苗接種站的狀況。大家同心協力，一起渡過難忘的端午節！慶端午，祈求瘟疫早日退散」。

（編輯：楊智傑）

▲護理師揹著特製冰袋消暑。（圖／翻攝自王聖儒醫師臉書）