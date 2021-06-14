戶外篩檢熱爆！護理師肩揹「酷涼冰塊尿袋」頂烈日過端午

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王聖儒醫師在臉書提到，今天雖是端午連續假期，但輔大醫院的社區篩檢站、志玲採檢亭都照常服務，他也拍下社區篩檢亭內大姐熱心指導著來採檢的民眾如何協助採檢過程，他特別指出「別小看這個看似簡單的步驟」，若PCR採檢完的棒子沒有正確的折斷後放入保存液的管子內，或是保存液的蓋子沒旋緊，一旦送到檢驗科後保存液流光光變成「空包袋」，可是得叫回重採。
此外，他也分享戶外篩檢站的現況，「有了三個正壓採檢亭，來協助採檢的醫師們都能在安全又涼爽的環境下採檢，再也不必穿著隔離衣，裡頭濕背秀」，接著更指出經過資訊室、醫事室的協助，社區篩檢」改成網路預約後，每天早上大排長龍搶號碼牌的人龍再也沒出現。
至於這些協助社區篩檢的護理師，王聖儒醫師說因為他們在戶外走動沒有冷氣吹，貼心的急診同仁也為她們做了急診特製的消暑小物「酷涼冰塊尿袋」，「碰到公關室許主任，說他要趕著去看泰山體育館內疫苗接種站的狀況。大家同心協力，一起渡過難忘的端午節！慶端午，祈求瘟疫早日退散」。輔大醫院家醫科醫師許書華也轉貼該篇文章寫下：「慶端午，驅瘟疫。真的很勵志傳神！古俗遷移至今。昔日的艾草香茅，今日是篩檢和疫苗。此刻！我們的確在對抗一場人類史上重大的瘟疫。今年的端午，真的特別有感」。（編輯：楊智傑）
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